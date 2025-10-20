En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens femte ”Veckans lag” i SHL.

Målvakt

Strauss Mann, Skellefteå (2)

För andra veckan i rad hittar vi Strauss Mann i kassen i Veckans lag. Precis som jag skrev förra veckan är det bara att konstatera att det händer något när Strauss Mann tar på sig Skellefteåtröjan. Då blir han nästan som en helt annan målvakt.

Som han spelar just nu. Han har ett bra lag framför sig, absolut, men han gör också sitt för att Skellefteå ska vara med i alla matcher. Det är otroligt svårt att besegra västerbottningarna. Veckan som gick släppte Strauss Mann bara in två mål under ordinarie tid, på två matcher, och en kasse efter förlängning.

Hans 48 räddningar var också flest.

Backar

Jonathan Pudas, Skellefteå

Vi håller oss kvar i Västerbotten. Jonathan Pudas tar plats i laget för första gången den här säsongen. Han nådde förra helgen upp i otroliga 300 poäng som blott sjätte back i historien, och är nu uppe på 303 efter sina 2+1 i matchen mot Malmö.

Förutom en stark match mot Malmö får Pudas också plats i laget tack vare den otroligt fina hälsning han skickade till en Skellefteåfunktionär som kämpar med en allvarlig sjukdom. Det var hockeyveckans finaste ögonblick.

Calvin de Haan, Rögle

Jag var väldigt skeptisk till Calvin de Haan när Rögle plockade in honom, men det känns som att han successivt börjar hitta rätt i SHL. Rögle hade egentligen tre backar som hade kunnat ta plats i veckans lag, men jag väljer de Haan eftersom han dels gjorde poäng i båda matcherna i veckan, dels spelade han en bit över 20 minuter i båda, och dels var han bara inne på ett mål bakåt trots den stora arbetsbördan.

Rögle är fruktansvärt solida just nu, och det börjar med ett riktigt bra backspel där De Haan, Filip Johansson och Lucas Ekeståhl-Jonsson sticker ut.

Forwards

Jonathan Ang, HV71

Jonathan Ang gjorde alltså sex poäng på veckans två matcher. Då är man given i Veckans Lag. Det finns ju många lag som inte ens gjorde sex mål under veckan.

Jonathan Ang hade fullständig lekstuga i HV71:s seger mot Djurgården, där han gjorde sanslösa 2+3, och följde upp det med en assistpoäng även i förlusten mot Rögle i lördags. Ang smyger med i toppen av poängligan med sina 15 poäng på 13 matcher.

Oscar Lindberg, Skellefteå (3)

Men upp till Oscar Lindberg har Jonathan Ang en riktigt rejäl distans. Lindberg kommer från ännu en dominant vecka, och han tar plats i laget trots att han gick poänglös från matchen mot Timrå i torsdags. Mot Malmö i lördags gjorde nämligen seriens överlägset bästa spelare fyra nya poäng. Det var femte gången för säsongen Lindberg gjorde tre poäng eller fler i en match.

En bisarr siffra.

Det går kort och gott inte att stoppa den här killen, och han är fortfarande ”on pace” för att krossa alla tiders poängrekord i SHL.

Per Åslund, Färjestad

Vad vore Färjestad utan Per Åslund just nu? Trots alla stjärnor är det han som driver lagets offensiv – hösten 2025. Säg den som såg det komma för några år sedan. Per Åslund är 39 år men ligger runt en poäng per match. Det är inget annat än sjukt imponerande.

Åslund har nu gjort 1+1 i tre raka matcher. Målet han gjorde mot Leksand i lördags car ett typiskt ”en spelare i högform”-mål. Även om målet föregicks av en målvaktstavla visade det på Åslunds klass.

Niklas Andersson har gjort tidernas bästa säsong för spelare som är 39 år eller äldre. Han gjorde 44 poäng. ”Masken” Carlsson är tvåa på 41. Magnus Johansson trea på 35. Men visst slår sig väl Per Åslund in på den prispallen den här säsongen? Han är utan tvekan en av tidernas bästa 39-åringar.

