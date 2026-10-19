Veckans lag #4: "Har han någonsin varit bättre?"

Pär Lindholm dominerar i SHL. Foto: Bildbyrån.

Målvakt

Jacob Johansson, Timrå

Jacob Johansson hade en riktig kanonvecka. Han stod i båda matcherna för Timrå IK, vann båda och släppte in ett ynka mål. Han räddade 39 av 40 skott i de två vinstmatcherna.

Jacob Johansson klev verkligen fram som den förstemålvakt Timrå behövde, nu när man har Frederik Dichow på skadelistan.

Source: Jacob Johansson @ Elite Prospects

Backar

Klas Dahlbeck, Malmö

När defensive Klas Dahlbeck gör tre poäng på två matcher gäller det att passa på att ta med honom i veckans lag. Det var 35-åringens tre första poäng för säsongen, dessutom.

Malmö Redhawks hade en stark vecka med fyra inspelade poäng, och mycket var tack vare backvärvningen. Utöver att han gjorde tre poäng var han nämligen inne på totalt fyra mål framåt och bara ett bakåt.

Source: Klas Dahlbeck @ Elite Prospects

Axel Rindell, Brynäs

Vi fick se hela registret från Axel Rindell i veckan. Först gav han bort ett mål mot Djurgårdens IF Hockey och såg ut att bli syndabock. Sen slog han till med både en assist och det matchavgörande målet så att Brynäs IF kunde vända. Han gjorde sen 1+1 även i förlustmatchen mot Växjö Lakers i lördags.

Rindell har haft en offensivt ganska tung start på sin tid i Brynäs men gjorde i veckan alltså fyra poäng trots att laget bara gjorde fem mål.

Source: Axel Rindell @ Elite Prospects

Forwards

Pär Lindholm, Skellefteå

Har Pär Lindholm någonsin varit bättre? Han har förvisso varit en av de bästa centrarna i SHL under många, många år, men så dominant som han varit den här hösten vet jag inte om jag sett honom tidigare. Han är ofta en av isens bästa spelare, vilket syns både i den traditionella och den underliggande statistiken.

Veckan som gick gjorde tvåvägsmonstret 1+1 på två matcher. Totalt har han gjort elva poäng på tio matcher och ser ut att ta ett jättelyft efter att de tre senaste säsongerna legat runt 20 poäng på hela säsongen.

Source: Pär Lindholm @ Elite Prospects

Dylan McLaughlin, Timrå

Ni som läst mina texter de senaste åren vet att jag alltid varit svag för Dylan McLaughlin. Och nog är känslan att Timrå är perfekt för honom och att han är perfekt för Timrå?

31-åringen är i en finfin poängform och har gjort sju poäng på de fyra senaste matcherna i ett annars trubbigt lag. Veckan som gick gjorde den spelskicklige centern ett mål i vinsten mot HV71 och två assist i segern mot Björklöven och var en av isens främsta i båda matcherna.

Source: Dylan McLaughlin @ Elite Prospects

Carl Persson, Malmö

Carl Persson har haft en oväntat tung säsongsstart, men kanske har det lossnat nu? Förra säsongens målspruta gjorde hattrick i torsdagens 6-0-vinst mot Örebro och gick därmed från ett till fyra gjorda mål under säsongen.

Enligt siffror från sajten expectedhockey.se hade han en gamescore i torsdagens match som låg på enorma 3,95. Det är en väldigt, väldigt hög siffra.