Veckans lag #3: "SHL:s bästa spelare?"

Viktor Lodin och Radim Zohorna dominerar i SHL. Foto: Bildbyrån.

Målvakt:

Magnus Hellberg, Djurgården

Djurgårdens IF Hockey har varit en besvikelse under säsongsinledningen. En anledning till det har varit att Magnus Hellberg inte har varit nära den enorma nivå han höll ifjol. Men kanske har det lossnat nu, för både Hellberg och Djurgården?

Veckan som gick räddade han 58 av 60 skott när Djurgården tog då direkt nödvändiga segrar mot Örebro Hockey och Linköping HC.

Source: Magnus Hellberg @ Elite Prospects

Backar:

Hugo Fransson, HV71

Hugo Fransson har visat att förra säsongens succé inte var en tillfällig sådan. Han har helt enkelt etablerat sig som en toppback i serien. HV-backen öser in poäng och gjorde 0+3 på de två matcherna förra veckan.

Om assisten till HV:s avgörande mot Brynäs IF i lördags var meningen eller inte lär vi aldrig få svar på - men den var hur som helst otroligt snygg. och Fransson förtjänar hyllningar oavsett vilket.

Source: Hugo Fransson @ Elite Prospects

Adam Ollas Mattsson, Färjestad (2)

Adam Ollas Mattsson kommer med i Veckans lag för andra gången den här säsongen. Han blir faktiskt den första spelaren att lyckas med det den här hösten. Han slog till med två mål i Färjestads 6-2-vinst mot Malmö Redhawks och var under veckan inte inne på något mål bakåt.

Men det är det ju å andra sidan knappt någon som är i detta nya Färjestad BK.

Source: Adam Ollas Mattsson @ Elite Prospects

Forwards:

Viktor Lodin, Färjestad

Det har pratats mycket om Lucas Elvenes under hösten, men frågan är om inte Viktor Lodin har varit SHL:s bästa spelare? Han är hur som helst i sitt livs form och slog till med två mål i storsegern mot Skellefteå AIK i torsdags och tre assist i storsegern mot Malmö Redhawks i lördags.

Enligt statistiksajten Expectedhockey.se hade Lodin dessutom högst game score av samtliga spelare i SHL den gångna veckan.

Source: Viktor Lodin @ Elite Prospects

Radim Zohorna, Färjestad

När Radim Zohorna värvades gjorde han det för att vara en toppspelare i ligan. Men inledningsvis var han en flopp. Det var först när Cam Abbott tog över som vi fick se hur bra Zohorna är, och nu är han banne mig ännu bättre än han förväntades vara nä han värvades.

Zohorna är en kraft att räkna med både offensivt och defensivt och gjorde, precis som Lodin, fem poäng den gångna veckan. Han förlängde dessutom sitt kontrakt med FBK till 2029. Grattis, Karlstad.

Source: Radim Zohorna @ Elite Prospects

Lukas Vejdemo, Djurgården

Djurgårdens poängstarkaste spelare i veckans två segrar var Lukas Vejdemo. Hemvändaren har, till ingens förvåning, presterat bättre sedan han flyttades in som center. Nu har också offensiven kommit igång.

Efter att bara ha gjort en poäng de sex inledande matcherna gjorde Vejdemo fyra poäng på veckans två matcher - och det leder till att han tar den sista platsen i "Veckans Lag".