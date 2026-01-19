”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens sextonde ”Veckans lag” i SHL.

Målvakt

Adam Åhman, Växjö

Det ska sägas att Växjö mötte nästjumbon HV71 samt ett allt formsvagare Djurgården under veckan – men jag tycker ändå Adam Åhman gjorde sitt för att Lakers skulle kunna ta två bekväma segrar i veckan.

Han stoppade 20 av21 skott i 4-1-segern mot Djurgården och 22 av 22 i 4-0-vinsten mot hans tidigare klubb HV. Nollan var Växjömålvaktens andra för säsongen, och han har nu vunnit tre raka matcher samt totalt 14 av de 21 han spelat under säsongen.

Source: Adam Åhman @ Elite Prospects

Backar

Brogan Rafferty, Växjö (2)

Vi håller oss kvar i Växjö. Även Brogan Rafferty hade nämligen en starka vecka, även han.

Lakersbacken hade två assistpoäng i matchen mot Djurgården och sköt sedan två mål i matchen mot HV71. Han var dessutom inte inne på något mål bakåt under veckans två matcher.

Fullträffarna mot HV markerade backens första mål på nästan en månad.

Source: Brogan Rafferty @ Elite Prospects

Henrik Tömmernes, Frölunda (3)

Frölundas powerplay glödde i veckan, och Henrik Tömmernes var en anledning till det. Tömmernes levererade sammanlagt fyra poäng under veckans två matcher, fördelade på ett mål och tre målgivande passningar.

Det mest anmärkningsvärda med veteranens vecka var att målet var det första i SHL sedan den nionde oktober, då han gjorde två mål mot Malmö. Sedan dess har han fått nöja sig med assistpoäng i massor.

Tömmernes spelade drygt 24 minuter per match men var inte inne på något mål bakåt.

Source: Henrik Tömmernes @ Elite Prospects

Forwards

Jere Innala, Frölunda (4)

Här har ni det som, i mitt tycke, är SHL:s bästa spelare just nu. Jere Innala dominerar så gott som varje match och har verkligen bestämt sig för att avsluta sin Frölundakarriär med stil.

Innala har gjort poäng i tio av de elva senaste matcherna i SHL (9+6 under dessa matcher) och veckan som gick gjorde han 1+1 i båda segermatcherna mot Timrå och Djurgården. Han var också isens främsta utespelare i båda dessa matcher. Innala närmar sig toppen av såväl skytteliga som poängliga.

Source: Jere Innala @ Elite Prospects

Oscar Lindberg, Skellefteå (6)

Det här var långt ifrån Oscar Lindbergs bästa vecka den här säsongen. Men snacka om att han var direkt avgörande för Skellefteå ändå. Laget vann två av två matcher, och lördagens vinst mot Örebro kan direkt tillskrivas Lindberg.

Han gjorde då 1-1 med drygt en och en halv minut kvar av matchen, och avgjorde sedan med knappt 40 sekunder kvar att spela. Det var mål nummer 24 och 25 för säsongen för skyttekungen, som fortsatt trendar mot en av de bästa säsongerna i SHL:s historia. 70-poängsgränsen är fortsatt möjlig att nå.

Lindberg kommer med i veckans lag för sjätte (!) gången.

Source: Oscar Lindberg @ Elite Prospects

Dennis Everberg, Rögle

Det var flera spelare som bröt långa mål- eller poängtorkor i veckan. En av dem var Dennis Everberg. När Rögles forwardsstjärna nätade i 4-0-segern mot Linköping i torsdags var det hans första mål sedan den sista oktober. Sen tog det 13 minuter innan han gjorde mål igen.

Och av bara farten slog han sen också till i 6-4-förlusten mot Malmö under lördagen.

Tänk om Rögle skulle få igång Everbergs offensiva produktion på allvar under slutdelen av säsongen. Då blir ett redan fruktat lag ännu mer skräckinjagande.

Source: Dennis Everberg @ Elite Prospects