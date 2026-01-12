”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens femtonde ”Veckans lag” i SHL.

Succémålvaktens revansch.

Vräker in poäng – trendar mot 45.

Defensiva pjäsens poänglyft.

SHL:s hetaste spelare.

Slovakens drömvecka.

Redan ikapp tidigare poängrekordet.

Målvakt:

Tim Juel, Timrå

Efter en säsong där Jacob Johansson varit Timrås bästa målvakt har förra säsongens succékeeper Tim Juel verkligen hittat formen igen. Juel stod samtliga tre matcher förra veckan och släppte på dessa bara in fyra mål. Det var bara han och Strauss Mann som vann tre matcher under veckan.

När Juel stod i tisdagens match mot Örebro var det hans första match mellan stolparna sedan slutet av november, då han och hans Timrå förlorade mot Växjö. Det var då hans fjärde raka förlust och han stod på en enda seger på hela säsongen.

Nu har han tre raka.

Backar:

David Quenneville, Örebro

David Quenneville fortsätter vräka in poäng. Han trendar just nu faktiskt mot 45 poäng (!) och den summan är det inte speciellt många backar i historien som nått under en säsong. Det säger en del om vilken produktion den kanadensiska backen har stått för.

Efter en blytung tid för Örebro tog man förra veckan dessutom två segrar. De inledde veckan med en förlust mot Timrå (ett mål av Quenneville), innan de besegrade Djurgården i en riktigt viktig match (Quenneville poänglös) och glödheta Malmö (1+2 av Quenneville).

Tom Nilsson, Frölunda

När Tom Nilsson plötsligt sprattlar till och gör tre poäng på tre matcher – då är det klart att han är given i Veckans Lag. Frölundas backlippa gjorde det enda målet i chockförlusten mot Linköping och sedan två assistpoäng i den ganska krampaktiga vinstmatchen mot Leksand.

Nilsson snittade 21 minuter på isen i dessa tre matcher. Han var på isen för fyra mål framåt och bara ett bakåt.

Forwards:

Jonathan Dahlén, Timrå

SHL:s hetaste spelare, tillika skytteligaledare. Dahlén har tagit hela Timrå på sina axlar och verkligen gett sig f*n på att avsluta snyggt innan han flyttar till Schweiz. Han är mer eller mindre ostoppbar just nu.

När Timrå tog tre raka segrar under veckan gjorde Dahlén 1+1, 2+1 och 0+1. Med sina sex poäng var han bäst av alla i SHL under den gångna veckan. Otroligt nog kommer han med i veckans lag för första (!) gången den här säsongen.

Oliver Okuliar, Skellefteå (2)

Oliver Okuliar har verkligen bara blivit bättre och bättre. Spelmässigt har han förvisso varit bra hela säsongen, men på senare tid har poängen ramlat in i en allt tydligare takt också. Nu är slovaken definitivt en av SHL:s bästa forwards. Veckan som gick blev det fem poäng från Skellefteås succévärvning.

Utöver de fem poängen blev han dessutom uttagen i Slovakiens OS-trupp. Det väger nog nästan lika tungt som att tas ut i Veckans lag på Hockeysverige.se för andra gången.

Jere Innala, Frölunda (3)

Jere Innala är redan nu uppe i lika många poäng som han hade den säsongen han spelade till sig ett NHL-kontrakt. Då gjorde han nämligen 16+12 på 42 matcher. Nu har han gjort 15+13 – på 32. Snacka om ett den finske forwarden fått ett offensivt lyft den här sejouren.

Förra veckan hade Innala en assistpoäng på båda Frölundas mål i förlustmatcherna mot Linköping och Luleå, och sen satte han säsongens andra hattrick i Frölundas målfest mot Leksand. Då förtjänar man att komma med i Veckans lag – för tredje gången. Bara Oscar Lindberg (fem uttagningar) har kommit mer fler gånger.

