Veckans lag #12: ”Nu har det lossnat för guldhjälten”

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens tolfte ”Veckans lag” i SHL.

Vann båda sina matcher.

Toksågade backens poängfest.

Fick utdelning – efter 35 mållösa matcher.

Avgjorde båda (!) matcherna.

Har sju poäng de tre senaste matcherna.

Hjälpte bottenlaget.

Målvakt

Waltteri Ignatjew, Linköping

Endast en målvakt vann två matcher i SHL förra veckan, och det var Waltteri Ignatjew. Linköpingsmålvakten var dessutom högst bidragande till vinsterna.

Mot Djurgården räddade han 27 av 28 skott, och mot Skellefteå stoppade han 29 av 33 skott samt blev hjälte i straffläggningen som följde efter 4-4-matchen. Han hjälpte LHC till fem poäng som ger dem lite andrum till lagen där bakom, och framför allt en lugnare jul.

Backar

Axel Rindell, HV71

Förra säsongens mest sågade spelare har varit bättre i HV71 än han var under sin parodiska svaga säsong i Leksand, men han har förstås blandat och gett. Som Axel Rindell alltid gör. Men baserat på förra veckans prestationer är det svårt att gnälla på den finske backen.

Rindell gjorde en poäng när HV71, skrällartat, fick med sig en poäng mot Frölunda. Sen gjorde han fyra (!) poäng (2+2) i 5-2-vinsten mot Djurgården i lördags. Då är man kort och gott given i veckans lag.

Frederic Allard, Luleå

Frederic Allard har skjutit och skjutit och skjutit och skjutit – men pucken har inte velat gå in. Nu har det till sist lossnat för vårens slutspels-MVP.

Kanadensaren blev målskytt i båda förra veckans matcher, och adderade dessutom en assistpoäng. Det var faktiskt Allards två första fullträffar för säsongen, efter att han dessförinnan gått 35 matcher utan mål om vi räknar in Luleås nio CHL-matcher.

Forwards

Jere Innala, Frölunda (2)

Frölunda tar jullov med tolv poängs serieledning. Att ledningen är så stor kan de bland annat tacka Jere Innala för. Han avgjorde nämligen båda förra veckans matcher.

Först gjorde han 2+1 i 3-2-segern mot HV71, där det var Innala som avgjorde matchen i straffläggningen. Sen gjorde han 2-0-målet i 3-1-segern borta mot Brynäs – och satte alltså det matchavgörande målet även i den matchen. En skaplig vecka på jobbet, helt enkelt.

Brian O’Neill har hittat poängformen igen. Eller vad sägs om sju poäng på de tre senaste SHL-matcherna, och fem poäng på förra veckans två matcher? O’Neill var tillsammans med Axel Rindell den spelare som gjorde flest poäng i ligan förra veckan.

Luleås stjärncenter levererade två poäng i den starka vändningen mot Växjö i torsdags och tre poäng i segern mot formstarka Malmö i lördags. Frågan är om inte den kanadensiske poängsprutan såg till att hjälpa Luleå ur den värsta krisen och den värsta bottenstriden en gång för alla nu? Har stjärnlaget i Norrbotten mullrat igång nu?

Jonathan Ang, HV71 (2)

Det var många bottenlag som levererade förra veckan. HV71 var ett av dem. De fick med sig fyra poäng från en riktig ödesvecka, och det kan man delvis tacka Jonathan Ang för. Stjärnforwarden gjorde en poäng i straffnederlaget mot Frölunda i torsdags och sedan tre assistpoäng i den extremt viktiga matchen mot Djurgården i helgen.

Det som också stack ut med Ang förra veckan var att han var inne på fyra mål framåt och inte ett enda mål bakåt, trots rikligt med speltid i båda matcherna.

