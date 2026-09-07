Udda lösningen: Öppnar för spel i Slovakien

Peter Cehlárik får inte debutera i Växjö förrän i oktober.

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En utbetalt sign off-bonus i Leksand har gjort uppladdningen inför 2026/27 krånglig för Peter Cehlárik. Av skatteskäl får den nye Växjö Lakers-stjärnan nämligen inte vistas i Sverige förrän i oktober, och därmed har han varvat Champions Hockey League-matcherna utomlands med träningar i moderklubben Vlci Žilina.

Nu öppnar också 31-åringen för en udda lösning innan ligadebuten i nya klubben. Något Hockeynews var först att rapportera om.

– Jag åker till Žilina på måndag, så det är lite märkligt. Jag har varit med Växjö på den här bortaturnén i två veckor, vilket jag är glad för. Det ger mig åtminstone en möjlighet att vara med laget och lära känna dem, säger Cehlárik till slovakiska medier, enligt TASR.

Kan spela ligamatcher med moderklubben

Peter Cehlárik förklarar vidare vad det handlar om.

– Jag kan säga att det är mycket möjligt att jag också spelar några matcher. Vi får se om det blir officiellt om några dagar, säger han.

Tidigare lagkamraten Marek Hrivík hade tidigare ett liknande upplägg och i båset nästa säsong har slovaken också någon han känner väl från Leksandstiden. Detta i form av huvudtränaren Björn Hellkvist.

Potentiellt ligaspelet i Slovakien förbereder Cehlárik för en första Växjö-match i oktober. Innan dess väntas han missa de fyra första omgångarna i SHL. Hittills 2026/27, genom CHL-mötena mot Adler Mannheim och HK Nitra, har stjärnan stått för två assist på två matcher. Över dessa har han snittat runt 18 minuters istid.