Växjö stoppade Skellefteås form

Växjö segrade – 4–1 mot Skellefteå AIK

Växjös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Dylan Mclaughlin matchvinnare för Växjö

Två topplag möttes i SHL under torsdagen när Växjö tog emot serieledande Skellefteå AIK. Växjö vann matchen med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0).

Växjö hade nio raka förluster mot Skellefteå AIK inför torsdagens match.

Segern var Växjös sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Växjö–Skellefteå AIK – mål för mål

Dennis Rasmussen gjorde 1–0 till Växjö efter 19 minuter framspelad av Joel Persson och Lucas Elvenes.

Skellefteå AIK kvitterade till 1–1 genom Rickard Hugg i andra perioden.

Växjö gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Dylan Mclaughlin och Reid Gardiner.

3.43 in i tredje perioden satte Brogan Rafferty pucken på pass av Felix Robert och ökade ledningen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 mars. Då möter Växjö Örebro Hockey i Vida Arena 18.00. Skellefteå AIK tar sig an Malmö borta 15.15.

Växjö–Skellefteå AIK 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (19.45) Dennis Rasmussen (Joel Persson, Lucas Elvenes).

Andra perioden: 1–1 (26.12) Rickard Hugg (Mikkel Aagaard, Oscar Lindberg), 2–1 (36.05) Dylan Mclaughlin (Eemeli Suomi, Hugo Gustafsson), 3–1 (37.44) Reid Gardiner (Leo Sahlin Wallenius, Brogan Rafferty).

Tredje perioden: 4–1 (43.43) Brogan Rafferty (Felix Robert).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Skellefteå AIK: 3-1-1

Nästa match:

Växjö: Örebro HK, hemma, 7 mars 18.00

Skellefteå AIK: IF Malmö Redhawks, borta, 7 mars 15.15