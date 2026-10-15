Tredje raka förlusten – är kvar i botten av SHL

Växjö är kvar i botten efter tredje raka förlusten.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Skellefteå AIK kunde plocka med sig samtliga tre poäng hem från småländska Vida Arena efter att ha besegrat Växjö Lakers med 2–1. Matchhjälte blev Valter Lindberg som avgjorde matchen i den tredje perioden.

Det var gästerna från Västerbotten som tog tag i taktpinnen under den första perioden. Med hela 18 skott på mål i första akten skapade Skellefteå hårt tryck, och efter knappt sju minuters spel spräckte Andreas Johnson nollan på passning från Victor Stjernborg och Hudson Fasching.

Växjö jobbade sig in i matchen under den andra perioden och kvitteringen kom strax efter att halva matchen var spelad. Olivier Nadeau var sist på pucken när han satte 1–1 efter förarbete från Brogan Rafferty och Sebastian Strandberg.

I den sista perioden klev i stället unga Valter Lindberg fram. Tidigt i perioden, vid tiden 45:11, satte han vad som skulle visa sig bli det avgörande 2–1-målet framspelad av Pär Lindholm. Växjö plockade målvakten Adam Åhman i slutet i jakt på en kvittering, men Strauss Mann och Skellefteåförsvaret höll undan.

Matchfakta Växjö – Skellefteå

Växjö Lakers – Skellefteå AIK 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (06:50) Andreas Johnson (Victor Stjernborg, Hudson Fasching)

Andra perioden: 1–1 (32:24) Olivier Nadeau (Brogan Rafferty, Sebastian Strandberg)

Tredje perioden: 1–2 (45:11) Valter Lindberg (Pär Lindholm)

Skott: 22–31 (9–18, 9–8, 4–5)

Utvisningsminuter: Växjö: 6 (2x3) min. Skellefteå: 6 (2x3) min.

Räddningsprocent: Adam Åhman (Växjö) 93,55% (29/31) – Strauss Mann (Skellefteå) 95,45% (21/22)

Publik: 4 413 (Vida Arena)