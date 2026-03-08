”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ville Svensson fick en skridsko i ansiktet under gårdagens SHL-match.

Nu ger Växjö Lakers en uppdatering om 20-åringens status.

”Ville mår bra under omständigheterna”, skriver föreningen.

Ville Svensson fördes till sjukhus efter otäcka skadan. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Det var otäcka scener som utspelade sig i VIDA Arena under lördagskvällen. Hemmalagets Ville Svensson träffades olyckligt i ansiktet av Örebroforwarden Patrik Puistolas skridsko.

Växjöforwarden kunde ta sig till båset för egen maskin men var rejält omtöcknad och höll sig för ansiktet på vägen av isen. Där fick han behandling i båset och matchen avbröts tillfälligt där domarna fattade beslut om att ta en tidig periodpaus. Ville Svensson lades på rygg i båset av sjukvårdare och fördes sedan med ambulans till sjukhuset i Växjö.

Växjö om Ville Svensson: ”Mår bra”

Under söndagen släpper Växjö Lakers nu en uppdatering om 20-åringens status efter de otäcka bilderna.

”Vi kan idag rapportera att Ville under omständigheterna mår bra men kommer att få vidta försiktighetsåtgärder närmsta tiden. Vi kommer inte kommentera ärendet vidare”, skriver klubben på sin hemsida.

Däremot framgår det inte exakt vad som har hänt med Ville Svensson. Växjö ger inte heller någon prognos kring när han kan vara tillbaka på isen igen.

Under årets säsong har Ville Svensson noterats för sex poäng på 40 matcher med Växjö Lakers i SHL. Den Mörrumsfostrade forwarden har även gjort fem poäng på sex matcher på lån hos Vimmerby i HockeyAllsvenskan. Han har spelat 68 SHL-matcher för Växjö under sin karriär.

