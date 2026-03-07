”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ville Svensson, 20, fick en skridsko mot hakan i matchen mot Örebro.

Då bröts den första perioden, med 1.26 kvar att spela.

– Det är jäkligt otäcka bilder och det är bara att hålla tummarna att det gått så bra som möjligt, säger Staffan Kronwall i TV4.

Växjö Lakers Ville Svensson skadade sig otäckt Foto: Bildbyrån

Ville Svensson fick föras till sjukhus efter en otäck skada i matchen mellan Växjö och Örebro. Olyckan kom vid ställningen 0–0 med 1.26 kvar att spela av den första perioden.

Efter att ha ramlat fick han motspelaren Patrik Puistolas skridsko mot hakan.

Strax därefter fördes han ut på bår i ambulans och fick lämna arenan. Samtidigt bröts matchen efter de otäcka bilderna.

Tränaren om skadan

Matchen står 0–0 och den första perioden väntas återtas efter det som motsvarar en vanlig periodpaus.

Drygt 20 minuter senare hade inte Växjö något mer att meddela kring Svensson.

– Inte annat än att han har åkt ambulans till sjukhuset, säger Björn Hellkvist efter periodpausen i TV4.

Texten uppdateras..