Uppgifter: Efter fiaskot – lämnar Vita Hästen

Vita Hästen storsatsade mot Hockeyallsvenskan, men misslyckades. Nu uppger Norrköpings Tidningar att Mattias Bäckman lämnar.

Mattias Bäckman uppges lämna Vita Hästen.

Inför slutspurten på 2025/26-säsongen gjorde Vita Hästen två prestigevärvningar i form av Marcus Eriksson och Mattias Bäckman. Men satsningen mot Hockeyallsvenskan slutade i fiasko.

Nu, efter kvartsfinaluttåget mot Halmstad Hammers, kommer uppgifter om att den sistnämnde lämnar.

Norrköpings Tidningar är de som skriver om framtiden för den tidigare SHL-veteranen, och menar samtidigt att samma öde väntar Oliver Bohm och Colin Smith. Även Smith hämtades in under säsongen, medan Bohm, med sin SHL-erfarenhet, klev ner i Hockeyettan för att vara med från start.

Hockeyettans bäst betalda spelare

För Mattias Bäckman innebär detta att han alltså stannar på sju matcher i tröjan. Ett kort inhopp, minst sagt, med tanke på att 33-åringen fick ett ekonomiskt bud från Vita Hästen som han ”inte kunde tacka nej till”. Ett bud Expressen rapporterade om vid övergången, och som skulle göra Bäckman till Hockeyettans bäst betalda spelare.

Mattias Bäckman återvände till Linköping inför 2025/26 för att täcka upp under försäsongen, men blev inte kvar. Han hade tidigare gjort comeback efter skadeproblem, då i Finland och Norge. När backen anslöt till Vita Hästen rapporterade Expressen att både AIK och Kalmar visat intresse.

Detta följer klubbens egna besked om att följande spelare lämnar inför 2026/27: Victor Lindman, Christian Axelsson, Erik Palmqvist, Gustav Lindberg, Sebastian Lillsund och Tobias Abrahamsson.

Source: Mattias Bäckman @ Elite Prospects