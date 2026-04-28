Hermanssons önskan: ”Då är vi som bäst”

Skellefteå släpper inte på gasen trots 2–0 i matcher. Inför final-match tre mot Rögle menar Daniel Hermansson att han vill se en kaxig attityd i spelet.

– Jag vill se att vi gör det här nere också, säger huvudtränaren till hockeysverige.se.

Daniel Hermansson, tränare i Skellefteå, ger sin syn inför final tre. Foto: Bildbyrån (montage).

Klockan 19.00 idag drar finalserien mellan Rögle och Skellefteå vidare. Just nu leder västerbottningarna med 2–0 i matcher samtidigt som lagen haft två dygn på sig att slicka sår, planera och resa till Ängelholm.

– Vi var lediga igår (läs: söndag), gjorde en bra träning idag och sedan har vi flugit ner hit, säger Skellefteås tränare, Daniel Hermansson, till hockeysverige.se under eftermiddagen dagen innan kvällens match.

– Nu får man gå in i bubblan igen efter en ledig dag med fullt fokus på morgondagen (läs: idag) och göra grabbarna så redo det bara går.

Är du själv bra på att koppla av mellan matcherna?

– Ja, det tycker jag att jag är. Det är viktigt att försöka hitta att saker göra. Sedan har jag tre barn hemma så det tar lite tid och jag kan inte bara gå runt och fokusera på hockeyn.

Barnen kanske ser till att du inte fokuserar på hockeyn hela tiden?

– Ja, exakt så. Det är mycket annat då.

Skillnaden mellan lagen: ”Den största grejen”

Ni har 2-0 i matcher, vad har varit skillnaden mellan lagen så här långt?

– Jag tycker att vi fått matchbilderna hos oss dit vi velat på ett bra sätt. Dels har vi fått bra starter i matcherna med mål. Vi har fått spela med pucken som vi vill göra och då har Rögle fått en jobbig matchbild.

– Jag skulle säga att det är den största grejen, att vi fått det dit vi vill i dom två första matcherna. Rögle har gissningsvis inte riktigt fått den utgången.

Vad ser du är Rögles styrka som lag?

– Rögle spelar i ett högt tempo, har en bra forecheck och är intensiva. Jag tycker att vi inte har gett dom chansen att få så bra utdelning på sina styrkor. Det har varit till vår fördel första två matcherna.

Hemmaplan första två matcherna, har det haft någon betydelse?

– Ja, jättemycket. Det var ett grymt tryck i hallen och grym klack i ryggen. Det har varit magisk stämning under egentligen båda matcherna.

Hermanssons önskan: ”Då är vi som bäst”

Nu har det varit två ganska klara segrar när det gäller resultaten, hur har du jobbat för att killarna inte ska börja sväva i väg och titta för långt fram?

– Vi jobbar som vanligt skulle jag säga. Det är en SM-final och vi ska in i match tre och göra det här nere.

– Tidigare har vi gjort en bra match här nere, men också en där vi varit chanslösa. Vi vet att här behöver vi vara på tå. Jag tänker att vi ska försöka spela vårt spel så mycket det bara går även om det är här nere och på bortaplan.



Vilken matchbild förväntar du dig?

– Jag tänker att vi ska ta tag i det. Jag vill att vi ska spela med pucken och med en kaxig attityd i vårt spel. Då är vi som bäst. Det tycker jag att vi har gjort nu på hemmaplan och jag vill se att vi gör det här nere också.



Är det någon du kan säga i Skellefteå som inte kommer spela i tredje finalen?

– Nej, jag skulle säga att alla är uttagningsbara. Vi har det bra ställt på så sätt och alla är redo, avslutar Daniel Hermansson som den här säsongen fått utmärkelsen Årets Coach.

