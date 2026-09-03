Olivier Nadeau blev nyligen 13:e forward i Växjö-truppen.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy och Bildbyrån (montage).

Imorgon, fredag, inleder Växjö Lakers sin säsong med första rundan av Champions Hockey League. Ändå var det bara några dagar sedan man presenterade truppens 13:e forward i kanadensaren Olivier Nadeau.

SHL-klubben brukar också vara skickliga på att värva tätt inpå säsongen, och utifrån sportchef Henrik Evertssons ord när det hela blev officiellt finns sådana förutsättningar även här.

– I Olivier får vi en tvåvägsforward som passar väl in i den profil årets lag har fått. En väldigt smart spelare som har sin spets inne i ”boxen”, men som i det stora hela gör ett bra jobb över hela isen, sa Evertsson i klubbens egna kanaler.

Nu ger också huvudtränaren, Björn Hellkvist, sin bild av 23-årige Nadeau.

– En relativt välvuxen kille, väldigt ansvarstagande i spelet, tvåvägsytterforward som gör ett bra jobb i alla spel kring det offensiva målet. Utifrån det jobb vi gör här nu känns det som en kille som står för mycket av det vi uppskattar. Sedan ska vi baka in honom, hantera honom och fostra honom in i vår miljö. Det tar sin tid också, säger Hellkvist till Smålandsposten.

Hellkvist svarar: "Inte plockat in honom för det"

Olivier Nadeau, som senast kommer från spel i AHL med Rochester Americans, kommer inte att vara tillgänglig under fredagen. Det skulle kunna bli spel i söndagens CHL-möte, men pappersarbete stoppar troligen det hela.

Något som därefter kommer göra att Nadeau sticker ut i Växjö-laget är att han är forwardssidans enda rajtare (Joel Persson och Brogan Rafferty de ena andra i hela truppen).

– Vi har inte plockat in honom för att han är ”rightare” och vi har heller inte haft någon ambition att bygga ett lag med bara ”leftare” på forwardssidan. Nu blev det så, svarar Hellkvist när Smålandsposten påpekar detta.

– Jag tror att det är mycket viktigare vem människan är under hjälmen än vilket håll han håller klubban på, fortsätter han.

Olivier Nadeau valdes av Buffalo Sabres i fjärde rundan av NHL-draften 2021. Någon chans på den största scenen kom dock aldrig, utan på CV:et går det nu endast att läsa 68 AHL--matcher.