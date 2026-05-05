Stannar i Växjö: ”Ingen annanstans jag vill vara”

2025/26 tog slut redan i februari för Sebastian Strandberg. Nu står det klart att den 33-årige centern stannar i Växjö.

– Klubben är toppklass och jag är otroligt glad och laddad, säger han själv.

Sebastian Strandberg stannar i Växjö. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Det var efter en närkamp med Luleås Brendan Shinnimin som Sebastian Strandberg hjälptes av isen i februari. Benskadan var ett faktum och därefter hölls 33-åringen även borta under resterande del av säsongen. Ett tungt slag under en säsong där kontraktet var på väg att gå ut.

Nu meddelar Växjö att man kommit överens med Strandberg om att förlänga.

– Basse är en av seriens nyttigaste tvåvägsspelare som kan spela i alla matchens situationer. Dessutom är han en uppskattad spelare i omklädningsrummet. Kort och gott en kille och spelare vi vill fortsätta jobba med, säger sportchefen Henrik Evertsson på lagets sajt under tisdagen.

”Finns ingen annanstans jag vill vara”

Sebastian Strandberg, fostrad i HV71, kom till klubben 2024, och är nu uppe i 499 SHL-matcher, slutspel inräknat. Detta över totalt 14 säsonger i ligan.

– Hela familjen trivs fantastiskt bra i Växjö, finns ingen annanstans jag vill vara. Klubben är toppklass och jag är otroligt glad och laddad över att vara kvar och fortsätta jaga guld, säger Strandberg själv.

Det nya avtalet är skrivet till 2028.

