”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Västerås tappade Svante Sjödin som blev hemkallad till Örebro. Sedan dess har det blivit tre raka förluster och nu hoppas klubben få tillbaka centern.

— Vi kan tyvärr bara vänta och se när vi kan få tillbaka honom, säger tränaren Lasse Ivarsson till VLT.

Svante Sjödin alternerar mellan Örebro och Västerås just nu. Foto: Bildbyrån (montage).

Svante Sjödin inledde säsongen i Västerås och är där en nyckelspelare. 20-åringen är en av få naturliga centrar i truppen och har fått stort förtroende med speltid över 20 minuter i många av matcherna.

Under den senaste veckan har han varit hemkallad till Örebro i SHL. Där har det blivit tre matcher med rätt lite speltid. I den senaste segern mot HV71 blev det inte ett enda byte för den unge centern.

Samtidigt har Västerås hamnat i en ny formsvacka. Det är nu fyra raka förluster samtidigt som tre av dem har kommit utan 20-åringen. Nu hoppas man på att få tillbaka sin kugge till de kommande matcherna.

— Svante har varit en av våra bästa centrar. Vi är i behov av honom i alla spelformer, powerplay, boxplay och fem mot fem. Jag förstår att SHL lockar för honom. Det är han också väl värd, men då ska han få spela, säger Lasse Ivarsson till VLT.

Blir det Örebro eller Västerås för Svante Sjödin?

I Västerås hade Svante Sjödin sju poäng på fyra matcher mitt i hösten. Totalt har det blivit åtta poäng på 20 matcher i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Även förra året var han på lån hos Västerås och då blev det nio poäng på 47 matcher.

Nu återstår det att se när eller om han återvänder till Västerås.

— Egentligen inte. Bollen är hos Örebro. Vi kan tyvärr bara vänta och se när vi kan få tillbaka honom.

Source: Svante Sjödin @ Elite Prospects