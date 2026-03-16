Varningen: ”Finns vissa spelare jag vill jaga”

SM-slutspelet närmar sig. Och för Rögle-backen Mark Friedman handlar kvartsfinalerna mer än att bara vinna matcher.

– Ta så mycket ifrån det andra lagets toppspelare som möjligt säger han till Helsingborgs Dagblad.

Mark Friedman tankar om kvartsfinalen. Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

När slutspelet drar igång skruvas allt upp ytterligare en nivå. Tempot ökar, tacklingarna blir hårdare och varje byte kan bli avgörande. För röglebacken Mark Friedman handlar det mycket om att alla spelare tar ansvar och vinner sina närkamper.

– Alla har sin roll, speciellt i slutspelet med tanke på intensiteten och det fysiska spelet, säger Friedman till Helsingborgs Dagblad.

För Rögle väntar en intensiv kvartsfinalserie där Färjestad står för motståndet. Friedman medger att Färjestad är ett skickligt lag där varje byte är viktigt. Men det är inte heller något nyhet att Friedman gillar att komma under skinnet på motståndarna.

Redo att tända till igen: ”Vissa jag vill jaga”

Under början av säsongen kännetecknades kanadensaren som en riktigt bråkstake. Den bilden finns fortfarande kvar, även om den har tonats ner med tiden. Till slutspelet planerar 30-åringen att plocka fram den sidan igen, berättar han för HD.

– Det finns definitivt vissa spelare jag vill jaga. Jag älskar det. För mig handlar det om att ta så mycket ifrån det andra lagets toppspelare som möjligt. Samtidigt kan jag inte bara tänka på att vara uppe i deras ansikten, det gäller att fokusera på mitt eget i första hand, säger backen och fortsätter:

– Så den balansen är väldigt hårfin för mig, går jag över gränsen kan det distrahera mig på ett negativt sätt. Jag behöver finjustera det så det inte skadar oss, utan bara hjälper oss.

På tisdag den 24 mars klockan 19:00 drar kvartsfinalserien mellan Rögle och Färjestad igång. Det är bäst av sju segrar som gäller för att ta sig till semifinal.

