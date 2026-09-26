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KLART: Bogren förlänger med Löven

Publicerad 26 september 2026 15:38
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Magnus Bogren förlänger sitt kontrakt med Björklöven. Beskedet kom innan nedsläpp i hemmapremiären mot Färjestad.

Magnus Bogren blev IF Björklövens frälsare när han tog klubben tillbaka till finrummet i våras, sin första säsong i klubben. 

Inför eftermiddagens hemmapremiär meddelade han själv i ett videklipp som visades på jumbotronen att han förlängt sitt kontrakt med Umeå-klubben. 

-- När frågan kom från Per så var det inga långa tanketider på det. Det känns väldigt bra, jag trivs bra i Löven och vi har en fin resa framför oss, säger han till TV4 inför matchen. 

Mardrömsstart för Löven

Hans första match med förlängt kontrakt kunde dock börjat bättre. Redan efter tio minuters spel hade Färjestad BK gått upp i en 3-0-ledning efter mål från Radim Zohorna och dubbla kassar från Albert Wikman, och Bogren valde att byta ut Lasse Lehtinen och sätta in Frans Tuohimaa. 

Den första perioden pågår. 

Den här artikeln handlar om:

IF BjörklövenFärjestad BKRadim Zohorna