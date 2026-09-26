Rasar - efter bortdömda målet

Brynäs IF inledde hemmapremiären med att göra 1-0 redan efter 01.33 genom Kieffer Bellows. Med sex minuter kvar av den andra perioden trodde gästerna att man kvitterat i powerplay efter att Mathias Bromé styrt in 1-1 framför Magnus Chrona.

Luleås kvittering dömdes bort

Mathias Bromé står till synes med skridskorna innanför målgården.

-- Jag står innanför med grillerna, men han söker inte upp någon kontakt med mig och då ska det ju vara mål. Jag stör inte honom någonting, han har full funktion i målet. Då brukar de släppa sådana, men vi vill inte göra mål i svensk hockey, säger Bromé till TV4 i paus.

Istället kunde Brynäs göra 2-0 genom Johan Larsson. I samband med det målet befann sig Jakob Silfverberg med en skridsko i Luleås målgård. Något som fick både Dennis Hall och Mathias Bromé att reagera i gästernas bås.

Brynäs leder med 2-0 efter den första perioden.