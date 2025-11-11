Vändningen: Omark återvänder inte till Schweiz

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

”Allting borde vara klart den här veckan”.

Det var budskapet från Lugano tidigare under dagen vad gäller Linus Omarks framtid i klubben.

Nu står det klart att han inte återvänder.

Linus Omark kommer inte återvända till Lugano. Foto: Bildbyrån

Tidigare under dagen gick Linus Omarks tidigare schweiziska klubb HC Lugano ut i tidningen Blick. Då var budskapet att det bara var detaljer ifrån att Linus Omark skulle skriva ett nytt kontrakt – efter att hans förra kontrakt nyligen gått ut.

– Just nu är allting öppet. Det handlar om skolavgifter för hans barn, allting borde vara klart den här veckan, berättade sportchefen Janick Steinmann för tidningen då.

Klubbens besked: Omark återvänder inte

Men så tidigt som senare samma dag har nu det slutgiltiga beskedet kring Omarks framtid kommit. Det var inte det väntade beskedet heller, för nu står det klart att Omark inte återvänder.

Klubben bekräftar på sin hemsida att det rör sig om familjeskäl och att Omark inte ansåg att det hade gått att få till en optimal lösning för hans familj med barn i skolåldern.

Luleås guldhjälte från i våras har tidigare under hösten ryktats till Södertälje SK.