Vände - efter dråpliga målet: "Är det möjligt?"

Frölunda vände och vann efter dråpliga målet. Foto: TV4 och Bildbyrån

Malmö Redhawks gjorde under lördagskvällen premiär i Malmö arena för den här säsongen. Frölunda HC var på besök, ett Göteborgs-lag med tre raka segrar i ryggen i inledningen på säsongen.

Dråpliga målet avgjorde

Den första perioden såg länge ut att sluta 0-0, men med 42 sekunder kvar spräckte hemmalaget nollan efter riktigt dråplig situation. Oliwer Kaski skickade ner pucken i runden i Frölundas zon. Pucken studsade konstigt via sargen och rätt in vid Lars Johanssons första stolpe. Gästernas burväktare han inte täppa till ordentligt och pucken smet in bakom honom.

-- Nämen, är det möjligt? Lasse Johansson räddar allt från alla håll, Kaski lägger ner en puck i runden och plötsligt 1-0 Malmö, utbrast TV4:s kommentator Patrik Westberg.

-- Vad är det egentligen som sker?

Lasse Johansson hade, precis som Westberg nämnde, annars stått för en stark första period och hållit Frölunda kvar i den. Skotten var nämligen 17-3 till Malmö efter den första perioden.

Frölunda vände och vann

I den tredje perioden skulle dock göteborgarna vända på steken. Detta tack vare powerplay. Först kvitterade glödhete Graeme Clarke i spel 5 mot 4. Med tre minuter kvar fick sedan gästerna spela 5 mot 3. Då slog Patrik Puistola till, framspelad av Clarke, och sköt tre poäng till Frölunda.

Malmö vann skotten med 37-19, men Frölunda vann matchen med 2-1. Trots det dråpliga 1-0-målet blev Lasse Johansson en av de stora matchvinnarna för Frölunda.

Malmö - Frölunda 1-2 (1-0, 0-0, 0-2)

Malmö: Oliwer Kaski

Frölunda: Graeme Clarke, Patrik Puistola