Stjärnförvärvets svar - hattrick

Pavol Regenda med sina första mål i HV. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Växjö Lakers inledde mötet med HV71 på lördagskvällen med att göra 1-0 redan efter 02.36 genom Oliver Nadeau. Detta efter ett fint förarbete av firma Sebastian Aho och Lucas Elvenes.

-- Han har förstått sin roll i den kedjan, just att ta sig in där i boxen och låta de andra två spela runt, säger Almen Bibic i TV4:s sändning.

-- De har ju spets i Joel Persson och Lucas Elvenes som andra lag bara....vattnas i mun. Det är så skickligt så det är löjligt. Han får spelet att handla om honom. Han kan ju bara gå runt och spela. Jag tänker att han har bara roligt när han spelar hockey. Det ser så självklart ut, "nu vill jag göra det här, då gör jag det",säger Sanny Lindström.

Pavol Regenda med hattrick för HV71

När Lucas Elvenes sedan stänkte dit 5-2 13 sekunder in i den tredje perioden trodde många att Växjö var på väg mot en betryggande seger i Smålandsmötet.

Då klev Pavol Regenda fram och visade vad han är i HV71 för att göra. Han började redan i den andra perioden med att reducera fram till 4-3. I den tredje perioden skulle han sedan på egen hand både reducera och sedan kvittera fram till 5-5 och sin fjärde poäng i matchen.

Men det blev Lucas Elvenes som fick sista ordet i stjärnduellen. Med sin femte poäng i matchen låg han bakom 6-5 för hemmalaget med dryga minuten kvar. Ett mål som Jimi Soumi gjorde.

Växjö vann därmed sin 12 raka hemmamatch mot HV71.

Växjö - HV71 7-5 (3-1, 1-2, 3-2)



Växjö: Lucas Elvenes x2, Jimi Soumi x2, Joel Persson, Olivier Nadeau

HV71: Pavol Regenda x3, Nikola Pasic, Lukas Rousek