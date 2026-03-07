”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I januari togs Kalle Hemström ut till Juniorkronorna.

I februari skrev han sitt första seniorkontrakt med Malmö Redhawks

På lördagen gjorde han sitt första SHL-mål och gav Malmö ledningen mot Skellefteå AIK.

Kalle Hemström firar sitt mål. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

15 mål på 20 matcher i U20-serien.

18-årige Kalle Hemström fick dock vänta tills sin 26:e SHL-match innan han slog till för första gången.

Den egna produkten höll sig framme och prickade in ett snyggt avslut bakom Linus Söderström i Skellefteå-målet. Detta inför ett fullsatt Malmö Arena.

I januari blev han uttagen till juniorlandslaget och i februari var det dags att skriva seniorkontrakt.

Malmös ryck – dubbla mål på en minut

Den JVM-vinnande förbundskaptenen Magnus Hävelid hyllade spelaren i samband med uttagningen.

– Det är år tre på hockeygym och nu börjar han få väldigt bra betalt och få en väldigt bra utveckling, sade han då till Hockeysverige.se.

Skellefteå kvitterade efter drygt åtta minuter via Oscar Lindberg, men Malmö svarade sedan efter 9.39. Detta genom Carl Persson i krysset efter ett längre anfall i powerplay.

Mindre än en minut senare var Linus Öberg sista man på ett backskott som han fick på sin skridsko och in vid bortre stolpen. Turkontot är därmed påfyllt.

Tre mål – på fem skott för Malmö.

När Skellefteå nådde upp till sju skott – hade man också gjort tre mål. Det var Jonathan Johnson och Rickard Hugg som gjorde att man på en minut nådde ikapp. Bara strax därefter gjorde dock Malmö 4–3, detta också på sitt sjunde skott.

Det innebar att det var sju mål på 14 skott i matchen med fem minuter kvar att spela av den första perioden.

Precis innan periodpausen lyckades Jonathan Davidssson kvittera till 4–4 i en av SHL-säsongens allra sjukaste perioder.

Matchen pågår och det står 4–4.

