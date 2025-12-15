Uppgifter: Visar intresse för Luleåcentern

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Eetu Koivistoinen har ett utgående SHL-kontrakt med Luleå.

Nu uppger finska tidningen Kaleva att Liiga-laget Kärpät har siktet inställt på centern.

Eetu Koivistoinen.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Eetu Koivistoinen är en av sex spelare i Luleå vars avtal med SHL-klubben löper ut efter säsongen.

Nu rapporterar finska Kaleva att Liiga-laget Kärpät har ställt in sitt sikte på den 30-årige centern.

Tidningen skriver att Koivistoinen inte fått någon betydande roll i Luleå under sina en och en halv säsonger i klubben och att han i Kärpät skulle få centra någon av lagets toppkedjor, om han skulle ansluta till klubben.

Lagkamraterna kan vara aktuella för hemflytt

30-åringen anslöt till Luleå från finska HIFK inför fjolårssäsongen och noterades för tio poäng (7+3) på 51 grundseriematcher och ytterligare åtta poäng (4+4) på 17 slutspelsmatcher förra säsongen. Den här säsongen har Koivistoinen producerat sju poäng (2+5) på 24 SHL-matcher för Luleå.

Vidare rapporterar Kaleva att Luleåspelarna Heikki Liedes och Kasper Kotkansalo kan vara aktuella för en flytt hem till Finland redan den här säsongen, men dock inte före februari på grund av skatteskäl.

Liedes har tidigare under säsongen kopplats samman med en flytt till Kärpät.

– Ja, jag har också hört rykten om det. Men jag älskar Luleå och jag vill vara en del av det här laget. Jag vet att jag kan spela ännu bättre och jag vill verkligen stanna här och bevisa det. Kärpät är inte ett alternativ för mig just nu, sade Liedes i november till NSD.