Uppgifter: Trotjänaren tvingas lämna SHL-klubben
Linköping gör om i truppen.
Enligt Sportbladets uppgifter väljer klubben att gå skilda vägar med den assisterande lagkaptenen Markus Ljungh.
Efter ytterligare en säsong utan slutspel för Linköping ser det ut som att lagets assisterande kapten Markus Ljungh har gjort sin sista match i Linköpingströjan. Trots att centern har kontrakt över säsongen 2026/2027 tyder Sportbladets uppgifter på att det inte blir någon fortsättning 35-åringen i LHC.
Föreningen satsar på en nystart till den kommande säsongen. Då får de klara sig utan Ljungh. Sportbladet uppger att centern och klubben är överens om att avluta kontraktet i förtid. Vart han tar vägen är ännu inte bestämt, men mycket pekar på att karriären fortsätter utomlands.
Under säsongen 2025/2026 stod centern för 29 poäng (8+21) på 52 omgångar. Det var bara Robin Kovacs och Eskils Bakke Olsen som noterades för fler poäng än Ljungh.
Totalt har trotjänaren gjort sex säsongen i Linköping, där han varit assisterande kapten under samtliga år.
