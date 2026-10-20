Uppgifter: Aktuell för Tre Kronor-uppdrag

Tomas Kollar.

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Rikard Grönborg kommer den här säsongen att få hjälp av klubblagstränare i Tre Kronors ledarstab under säsongens gång. Planen är att plocka ut svenska coacher från SHL , Hockeyallsvenskan eller den schweiziska ligan under säsongens gång för att hjälpa till under Euro Hockey Tour -turneringarna.

Nu avslöjar Aftonbladet att Malmös huvudtränare Tomas Kollar har fått en förfrågan om att kliva in i Tre Kronors ledarstab till Karjala Tournament i november och ska enligt tidningen vara det hetaste alternativet för förbundet.

44-årige Kollar tog över rollen som huvudtränare i Malmö under säsongen 2021/22 och har de senaste två åren tagit klubben till två raka kvartsfinaler i SM-slutspelet. I skrivande stund ligger laget på en sjundeplats i SHL med 14 inspelade poäng på nio matcher.

Bottenlagen vill inte släppa tränarna

Enligt Aftonbladet ska bottenlagen i ligorna inte vara särskilt sugna på att släppa sina tränare till Tre Kronor under uppehållen. Samtidigt är klubbar som Frölunda, Rögle, Växjö och Skellefteå alla kvar i CHL och spelar slutspelsmatcher direkt efter landslagsuppehållet i november.

Karjala Tournament spelas mellan den 5 och 8 november.