Uppgifter: Aktuell för Tre Kronor-uppdrag

Rikard Grönborg kommer den här säsongen att få hjälp av klubblagstränare i Tre Kronors ledarstab under säsongens gång. Planen är att plocka ut svenska coacher från SHL, Hockeyallsvenskan eller den schweiziska ligan under säsongens gång för att hjälpa till under Euro Hockey Tour-turneringarna.
Nu avslöjar Aftonbladet att Malmös huvudtränare Tomas Kollar har fått en förfrågan om att kliva in i Tre Kronors ledarstab till Karjala Tournament i november och ska enligt tidningen vara det hetaste alternativet för förbundet.
44-årige Kollar tog över rollen som huvudtränare i Malmö under säsongen 2021/22 och har de senaste två åren tagit klubben till två raka kvartsfinaler i SM-slutspelet. I skrivande stund ligger laget på en sjundeplats i SHL med 14 inspelade poäng på nio matcher.
Bottenlagen vill inte släppa tränarna
Enligt Aftonbladet ska bottenlagen i ligorna inte vara särskilt sugna på att släppa sina tränare till Tre Kronor under uppehållen. Samtidigt är klubbar som Frölunda, Rögle, Växjö och Skellefteå alla kvar i CHL och spelar slutspelsmatcher direkt efter landslagsuppehållet i november.
Karjala Tournament spelas mellan den 5 och 8 november.