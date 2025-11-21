”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tim Juel prisades som SHL:s bästa målvakt så sent som i våras.

Nu är målvakten på väg bort från Timrå, rapporterar Aftonbladet.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Förra säsongen var Tim Juel ett av SHL:s största utropstecken, där han fick chansen att debutera i Tre Kronor och under våren prisades som SHL:s bästa målvakt.

Den här säsongen har varit desto tyngre för fjolårssuccén, som har en räddningsprocent på blygsamma 87,3 procent, ett snitt på 3,30 insläppta mål per match och endast en seger på sina sju matcher med Timrå.

Nu är målvakten på väg bort från SHL-klubben, enligt Aftonbladet.

– Det har väl varit rätt motigt hela säsongen. Jag tycker väl att mina individuella prestationer ändå har varit helt okej, men jag har haft sjukt med motstuds. Säsongen är dock lång och man har så att säga vänt på skutan förut, säger Juel till Aftonbladet.

”Ingenting som blivit kommunicerat till mig”

Juel har ett utgående avtal med Timrå och enligt tidningens uppgifter vill SHL-klubben satsa på en yngre och billigare målvakt bakom Jacob Johansson.

– Det är ingenting som har blivit kommunicerat till mig eller min agent så, utan det är ju spekulationer som är ganska normalt sådana här tider, säger Juel.

Juel hämtades in till Timrå från Oskarshamn på ett treårskontrakt 2023 efter två starka SHL-säsonger med klubben. Förra säsongen noterades han för en räddningsprocent på 92,9 procent samt ett snitt på 1,95 insläppta mål per match.