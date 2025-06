Uppgifter: SSK-backen skriver på för Skellefteå

Södertälje SK ser ut att få klara sig utan Viktor Grahn 2025/26.

Expressen uppger att backen, med avtal över nästa år, lämnar för spel i Skellefteå och SHL.

Viktor Grahn. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand (montage).

Redan under förra sommaren var Viktor Grahn på väg att hamna i SHL, men Färjestad fick nobben och backen gjorde ett till starkt år i Södertälje.



Nu uppger Expressen att Grahn väljer att bryta med SSK för att flytta till Skellefteå.



26-åringen, med avtal i SSK över 2025/26, väljer att göra flytten upp från Hockeyallsvenskan med runt två veckor kvar av ”fönstret” då det går att bryta för spel i SHL. Klubben han hamnar i är även bekant då han under den gångna säsongen var inlånad till Skellefteå under två matcher. Då blev det 16 minuter mot Timrå och 13 mot HV71.

Slog sig fram som junior i Luleå

Tvåvägsbacken har Storfors AIK som moderklubb, men tog vägen via Piteå och Luleå som junior. Därifrån kom även SHL-debuten under 2016/17 innan Grahn därefter noterades för 37 framträdanden under 2017/18, samtidigt som han fick chansen i Juniorkronorna.



Trots detta har det sedan krävts en omstart i Hockeyallsvenskan och HockeyEttan där Grahn representerade Karlskrona och Kristianstad innan det blev dags för SSK 2023.



Enligt Expressen tar den tidigare Luleå-junioren nu den sista backplatsen i det nya Skellefteå AIK där Daniel Hermansson klivit in som huvudtränare. Tidningen skriver även att Södertälje kommer att ersätta ekonomiskt för att Skellefteå ”snor” honom så tätt inpå säsongen.