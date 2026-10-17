SHL

Uppgifter: Förhandlar om nytt jätteavtal

Publicerad 17 oktober 2026 11:02
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
Redaktör
Följ HockeySverige påGoogle news

2030 löper det nuvarande tv-avtalet mellan SHL och TV4 ut. Nu rapporterar Aftonbladet att parterna förhandlar om ett nytt jätteavtal.

SHL och TV4 uppges förhandla om ett nytt jätteavtal.
SHL och TV4 uppges förhandla om ett nytt jätteavtal.
Foto: Bildbyrån

Det nuvarande tv-avtalet mellan SHL och TV4, som började gälla från och med säsongen 2024/25, uppgavs vara värt omkring fem miljarder kronor. Det avtalet löper ut våren 2030 – men redan nu har förhandlingar påbörjats om ett nytt jätteavtal.

Det rapporterar Aftonbladet.

Enligt tidningen diskuterar parterna ett avtal över fem eller sex år. I nuvarande avtal får SHL-klubbarna omkring 50 miljoner kronor i rättighetsersättningar och enligt källor till Aftonbladet lär det nya avtalet landa på ungefär samma nivå – om inte en aning högre.

– Jag blir inte förvånad om det blir tio procent upp, säger en källa till tidningen.

SHL-rättigheterna lär stanna hos TV4

TV-pengarna är av stor vikt för klubbarna i SHL, där ersättningen sammantaget motsvarar omkring 28 procent av klubbarnas nettomässtning och där den siffran för enstaka klubbar är uppe på 40 procent, enligt Aftonbladet.

Att tv-rättigheterna till SHL ska byta händer ser inte ut att ske, enligt en källa.

– Jag tror det ska till en rejäl skillnad i bud för att det inte ska bli en fortsättning med TV4, säger en uppgiftslämnare till Aftonbladet.

TV4-koncernen har haft rättigheterna till SHL sedan 2007.

Den 1 oktober meddelade SHL att man har bjudit in aktörer till processen att förvärva medierättigheterna för ligan från och med säsongen 2030/31 genom ett anbudsförfarande, ett så kallat "invitation to tender". 