Uppgifter: Förhandlar om nytt jätteavtal

SHL och TV4 uppges förhandla om ett nytt jätteavtal.

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Det nuvarande tv-avtalet mellan SHL och TV4, som började gälla från och med säsongen 2024/25, uppgavs vara värt omkring fem miljarder kronor. Det avtalet löper ut våren 2030 – men redan nu har förhandlingar påbörjats om ett nytt jätteavtal.

Det rapporterar Aftonbladet .

Enligt tidningen diskuterar parterna ett avtal över fem eller sex år. I nuvarande avtal får SHL-klubbarna omkring 50 miljoner kronor i rättighetsersättningar och enligt källor till Aftonbladet lär det nya avtalet landa på ungefär samma nivå – om inte en aning högre.

– Jag blir inte förvånad om det blir tio procent upp, säger en källa till tidningen.

SHL-rättigheterna lär stanna hos TV4

TV-pengarna är av stor vikt för klubbarna i SHL, där ersättningen sammantaget motsvarar omkring 28 procent av klubbarnas nettomässtning och där den siffran för enstaka klubbar är uppe på 40 procent, enligt Aftonbladet.

Att tv-rättigheterna till SHL ska byta händer ser inte ut att ske, enligt en källa.

– Jag tror det ska till en rejäl skillnad i bud för att det inte ska bli en fortsättning med TV4, säger en uppgiftslämnare till Aftonbladet.

TV4-koncernen har haft rättigheterna till SHL sedan 2007.

Den 1 oktober meddelade SHL att man har bjudit in aktörer till processen att förvärva medierättigheterna för ligan från och med säsongen 2030/31 genom ett anbudsförfarande, ett så kallat "invitation to tender".