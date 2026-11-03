Uppgifter: SHL-klubbar jagar toppcentern

Jacob Peterson.

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Med sina elva poäng på de 16 inledande matcherna är Jacob Peterson tvåa i Frölundas interna poängliga den här säsongen. Samtidigt har Frölundas toppcenter ett utgående kontrakt med klubben – vilket ser ut att kunna resultera i en dragkamp om 27-åringens signatur inför nästa säsong.

Enligt Aftonbladet är en fortsättning i Frölunda alltjämt aktuell, men hans nuvarande klubb är inte den enda klubben som visar intresse för honom. Tidningen rapporterar att åtminstone fyra SHL -klubbar i form av Brynäs , Djurgården , Färjestad och HV71 aviserat sitt intresse för Peterson inför nästa säsong.

Uppges ha jättelön i Frölunda

Av de fyra SHL-konkurrenter som uppges vara intresserade har Petersson historik i en av dessa, då han spenderade säsongen 2020/21 i Färjestad och noterades för 33 poäng (14+19) på 46 matcher – hans hittills poängbästa säsong i SHL-karriären.

Peterson hämtades in till Frölunda från Rögle i januari 2025. Ett halvår tidigare hade centern skrivit ett 2+1-årskontrakt med Rögle, men parterna valde att gå skilda vägar efter endast 32 matcher och blott åtta poäng. Enligt Aftonbladet har Peterson nu en månadslön på 300 000 kronor per månad i Frölunda.