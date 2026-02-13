Uppgifter: SHL-backen lånas ut till Hockeyallsvenskan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

På söndag stänger transferfönstret, enligt Expressens uppgifter väljer Östersund att förstärka truppen innan deadline.

Skellefteåbacken Rasmus Bergqvist väntas ansluta till Östersund.

Rasmus Bergqvist väntas ansluta till Östersund

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån

Med ett fåtal dagar kvar innan transferfönstret stänger kommer Östersund att förstärka backsidan, enligt Expressens uppgifter. Skellefteå lånar ut Rasmus Bergqvist till den hockeyallsvenska klubben, det ska handla om ett korttidslån.

På sina 37 spelade omgångar i SHL har Bergqvist noterats för 4 poäng (0+4). Backen har även gjort två matcher med Skellefteås U20 lag där han gjort 3 poäng (2+1)

Enligt Expressen ska skellefteåbacken lånas ut till Östersund under avslutningen av säsongen. Där kommer han att få mer speltid. Östersund kämpar för att knipa en slutspelsplats och stärker nu upp på backsidan.

Source: Rasmus Bergqvist @ Elite Prospects