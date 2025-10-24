Sebastian Wännström ser ut att återvända till SHL.

Enligt Hockeynews och Expressen är forwarden överens med Malmö Redhawks.

Sebastian Wännström uppges vara klar för en återkomst till SHL. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Senast Sebastian Wännström spelade SHL-hockey var under säsongen 2019/20. Därefter har han tillbringat fem säsonger utomlands i flera olika europeiska ligor. Men nu uppges 34-åringen återvända till svensk ishockey.

Under fredagen kommer nämligen uppgifter från både Hockeynews och Expressen att Wännström är överens med Malmö Redhawks. Forwarden är just nu klubblös efter att ha lämnat finska Vasa Sport i våras. Malmö skulle i sådana fall bli Wännströms femte SHL-klubb i karriären, han har tidigare spelat för Brynäs, Rögle, HV71 och Leksand.

Enligt uppgifterna ska Sebastian Wännström vara på väg att skriva ett korttidskontrakt med Malmö. Detta för att täcka upp på grund av skador. I nuläget har Malmö två forwards, William von Barnekow (skadad) och Janne Kuokkanen (avstängd) på frånvarolistan. Expressen skriver dock att även Robin Hanzl riskerar att bli borta en tid på grund av skada. Wännström värvas därför för att stärka numerären i truppen.

Sebastian Wännström vann SM-guld med Brynäs 2012

Sebastian Wännström är född och uppvuxen i Gävle där han tidigt kom upp i Brynäs. Han draftades av St. Louis Blues i andrarundan av NHL-draften 2010 och blev sedan ordinarie för Brynäs IF i SHL. Wännström var då med och vann SM-guld med klubben 2012. Efter tre år i Nordamerika återvände han till Sverige 2015 och skrev på för Rögle. Under tiden i Skåne fick Wännström debutera för Tre Kronor. Han spelade sedan även för HV71 och Leksand innan flyttlasset gick utomlands.

Säsongen 2020/21 gjorde Wännström stor succé i finska Ässät och han vann Liigas skytteliga med hela 33 mål på 58 matcher. Han har därefter spelat i KHL, Schweiz och Tyskland för att sedan återvända till Finland 2023. Förra säsongen inledde veteranen i norska Stavanger Oilers där han gjorde 20 poäng på 26 matcher. Under säsongens gång flyttade han sedan tillbaka till Finland och Vasa Sport. Han avslutade sedan med 3+1 på 21 matcher för Vasa Sport.

Under sin karriär har Sebastian Wännström gjort 104 poäng på 308 SHL-matcher.

Source: Sebastian Wännström @ Elite Prospects