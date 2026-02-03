Uppgifter: Ansluter till Frölunda – redan nu

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Samuel Johannesson har tidigare uppgetts vara klar för Frölunda till kommande säsong, nu meddelar Expressen att han ansluter redan nu.

Samuel Johannesson ser ut att ansluta till Frölunda tidigare än väntat.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Expressen har tidigare rapporterat att backen Samuel Johannesson är klar för Frölunda till kommande säsong. Nu tyder dock mycket på att övergången kan bli aktuell tidigare än väntat.

Det beror på att Frölunda drabbats av skadeproblem på backsidan. Både Linus Högberg och Filip Hasa uppges vara långtidsskadade, vilket gör att Frölundas backsida är tunn och behöver agera. Frölundas sportchef Fredrik Sjöström väljer att inte ge några ytterligare besked om ryktet. Han lämnar uppgiften okommenterad till Expressen.

Samuel Johannesson tillhör AHL-laget Springfield Thunderbirds där han gjort 11 poäng (2+9) på 26 matcher. Nu rapporteras det att backen inom kort kommer att sättas upp på waivers för att kunna bryta kontraktet. Därefter kan han presenteras av serieledande Frölunda.

25-åringen har tidigare erfarenhet av ligan, senast han spelade i SHL var under säsongen 2023/2024, då tillhörde han Örebro. Johannesson gjorde då 43 matcher med en poängproduktion som landade på 23 poäng (4+19).

Source: Samuel Johannesson @ Elite Prospects