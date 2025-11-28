”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Med hjälp av Rögles mentala coach har Simon Zether fått ett lyft under hösten. Nu uppger HD att 20-åringen förlängt med SHL-klubben.

Simon Zether, Rögle. Foto: Bildyrån/Petter Arvidson.

”Jag har lagt på mig några kilon och blivit starkare på pucken. Där har Taylor Matson (assisterande tränaren) varit en väldig tillgång för mig, även om han är lite mindre än jag hade han en hårt jobbande stil och var bra längs sargerna när han spelade. Det är ett område jag lagt mycket fokus på – puckbehandling vid sargen och kunna skapa tid till mig själv.”

Så här lät det i Helsingborgs Dagblad, i början av oktober, när Simon Zether berättade hur han med hjälp av Taylor Matson och Rögles mentala coach hittat en formtopp i SHL. Detta efter att han inlett säsongen långt ner i hierarkin i SHL-truppen och fått sitta kvar på bänken en hel del.

Nu uppger HD att den NHL-draftade forwarden har skrivit på ett nytt avtal med klubben. Detta då det nuvarande går ut efter 2025/26.

Hyllas av Tangnes: ”Jag är full av beundran”

Simon Zether har Jonstorps IF som moderklubb, men har spelat i Rögle under hela sin juniortid. Genombrottet i SHL kom 2023/24 efter ett U18-VM med Sverige, och följdes av ett lån till Hockeyallsvenskan och Västerås under 2024/25.

Nu, under hösten har Zether även hyllats av Rögles huvudtränare Dan Tangnes.

– Jag är full av beundran, framför allt för hur han har jobbat. Det finns få som är lika noggranna och jobbar lika hårt på och utanför isen som Simon gör. Han är fokuserad på det han kan göra, skickar signaler att ”jag är redo när du skickar in mig” och gör bra reklam för sig själv, sade han till tidigare nämnda intervju med HD.

Source: Simon Zether @ Elite Prospects