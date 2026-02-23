”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robin Hanzl ser ut att stanna i Malmö. Den 37-årige centern har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben, uppger Expressen.

Robin Hanzl deppar efter 2-4 under ishockeymatchen i SHL mellan Malmö Redhawks och Djurgården den 31 januari 2026 i Malmö.

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån.

Malmö jobbar vidare med kontinuitet inför den kommande säsongen. Nu uppger Expressen att man har valt att behålla Robin Hanzl ännu en säsong. Veteranen gör sin andra raka säsong i klubben efter att ha anslutit från Timrå. Där tjecken har varit en stabil tvåvägsspelare för dem under sina år i klubben.

37-åringen gjorde 23 poäng på 48 matcher under sin första säsong och står just nu noterad för 19 poäng på 32 matcher.

Den tjeckiska centern spelar också runt 15 minuter per match.

Robin Hanzl har under sin långa karriär tidigare spelat i Tjeckien och i Ryssland. Det har även blivit två VM med Tjeckien och totalt 53 landskamper för centern.

I Timrå blev det tre säsonger och nu lutar det alltså åt att det blir minst tre säsonger även i Malmö. Skåningarna ligger sexa i tabellen och möter på torsdag krislaget Örebro på hemmaplan.

Source: Robin Hanzl @ Elite Prospects