Uppgifter: På väg tillbaka till Skellefteå

Pucken har ännu inte släppts för SHL-säsongen 2025/26.

Nu uppger Expressen att Skellefteå redan gjort klart med Petter Granberg till året därpå.

Petter Granberg i Skellefteå och Växjö. Foto: Bildbyrån (montage).

”Mer eller mindre klar”



Det är de ord som Expressen använder när man under fredagen går ut med färska uppgifter kring framtiden för Petter Granberg. Övergången det handlar om är en flytt, från Växjö, tillbaka till Skellefteå för 33-åringen från Gällivare, men den ska inte riktigt ske ännu.



Enligt tidningen har backen redan gjort ”klart” med en flytt till Västerbotten inför 2026/27 redan innan 2025/26-säsongen dragit igång i SHL.



Granberg gjorde omvända flytten, ner till Småland, så sent som 2024, men har jagats flitigt av Skellefteå under stora delar av det tvåårsavtal han då skrev på. Spelaren ska, enligt Expressen, vilja flytta tillbaka till föreningen där han slog sig fram som junior, och Växjö kommer inte utmana i en budgivning.

Tio tidigare säsonger i Skellefteå

Petter Granberg var en viktig pjäs när Skellefteå säkrade SM-guldet 2024. I Växjö följde han upp det hela med exakt samma utdelning framåt i grundserien (tre mål och sex assist), men denna gång slutade det i uttåg i kvartsfinal mot Luleå.



Den VM-guldvinnande backen lämnade Skellefteå för första gången 2013, då för att slå sig fram i Nordamerika och NHL. Det blev 45 matcher på den stora scenen innan han vände hem till Västerbotten 2018. Denna nya flytt skulle därmed innebära en tredje sejour i SAIK.



Totalt har Granberg spelat i Skellefteås A-lag under tio säsonger.

Source: Petter Granberg @ Elite Prospects