Uppgifter: Omark närmar sig comeback i Luleå

På lördagen uppger Expressen att Linus Omark snart kan vara klar för Luleå igen.

För Expressen kommenterar Luleås assisterande GM Ulf Engman uppgifterna.

– I så fall vet ni mer än jag, säger han till tidningen.

Luleå kan snart ha Linus Omark på plats igen. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN / COP 159 / SE0317

Linus Omarks sista halvår efter SM-guldet har varit kantat av rykten. Om spel i Södertälje SK, Schweiz, Luleå och fler klubbar därtill. Det slutade i 15 matcher för Lugano i Schweiz, en adress som han länge såg ut att stanna på.

Fyra mål och sju assister blev facit – och med det höll han sig i högform. Men sedan kom beskedet – att han inte skulle återvända efter sitt sex veckor långa kontrakt.

Så sent som förra fredagen spelade han en match för sin moderklubb Övertorneå HF i division tre, och gjorde ett mål och fem assister.

Detta med sin tidigare radarpartner Johan Harju.

”I så fall vet ni mer än jag”

Enligt Expressens uppgifter är det nu nära att han förstärker Luleå, som han vann guld med i våras.

Men det är inte klart – enligt Luleå.

– I så fall vet ni mer än jag. Han funderar ännu, och som vi förstått det, så handlar det om att spela med oss eller att lägga av. Mer än så vet vi inte just nu, säger klubbens assisterande GM, Ulf Engman till Expressen.

Även Aftonbladet har gått ut med liknande uppgifter på lördagen.

”Årets comeback är nära”, skriver tidningen.