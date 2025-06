Uppgifter: HA-stjärnan nära Leksand

Tidigare i maj pekade det mesta på en flytt från Sverige, till Tyskland.

Nu uppger Expressen att Nolan Stevens, SSK:s stjärnspelare från den gångna säsongen, är nära att bli klar för Leksand.

Nolan Stevens i SSK: Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

När Nolan Stevens skrev på för Södertälje inför 2024/25-säsongen gjorde han det efter runt 300 matcher i AHL. Förväntningarna var höga och SSK verkade minst sagt nöjda. Nu, efter hela 22 mål och 30 assist under det först året i Sverige, ser den 28-årige centern ut att vara klar för spel i SHL.



Uppgifterna kommer från Expressen under torsdagen, och uppger att det endast är detaljer ifrån att nordamerikanen kliver upp i seriesystemet istället för att lämna vårt avlånga land. Parterna ska vara överens med varandra gällande det personliga kontraktet, men i och med Leksands pressade ekonomiska läge måste man reda ut en del kring sign on och sign off.



Denna nyhet kommer trots att Expressen själva uppgett tidigare i maj att det mesta pekat på att den allsvenska stjärnan var på väg till Tyskland.



– Vi har sagt hela tiden att vi har en dörr öppen, men vi har förstått att han har massvis av alternativ, sade SSK:s sportchef Emil Georgsson till LT för et par veckor sedan, om att behålla Stevens.

Jagades redan i vintras

Expressen skriver även att Leksand jagat Stevens under en längre tid, och att ett förslag lades fram redan i vintras.



Nolan Stevens var en högt värderad junior hemma i Nordamerika och tog vägen via USNTDP och senare även collegeligan NCAA. Därifrån blev det direkt spel i AHL för San Antonio Rampage, Utica Comets, Springfield Thunderbirds, Iowa Wild och Grand Rapids Griffins. Allt detta efter att St. Louis Blues valt honom i femte rundan av NHL-draften 2016.



Under tiden som junior blev det även ett U18-VM för USA. Då stod Stevens för ett mål när guldmedaljen säkrades.

Source: Nolan Stevens @ Elite Prospects