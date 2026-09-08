Uppgifter: Niklas Gällstedt lämnar Brynäs

Niklas Gällstedt ser ut att lämna Brynäs efter säsongen.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

"Jag har ett tvåårskontrakt så det är inget mer med det", sa Niklas Gällstedt i slutet av juli. Då efter att Expressen uppgett att SHL-tränaren ville bryta sitt kontrakt med Brynäs IF – efter 2026/27.

Nu menar kvällstidningen att 59-åringens framtid av avgjord.

Eftersom de äger klausulen har Brynäs behövt ge sitt godkännande för att Gällstedt ska lämna i förtid, och precis det har man nu gjort, enligt uppgifterna från flera källor. Tränaren som tog upp Gävle-klubben till SHL igen 2024 har dessförinnan gett besked om sin önskan att lämna efter säsongen som kommer.

Årets coach i SHL 2024/25 ser därmed ut att stanna på fyra säsonger i Brynäs.

Kan Jeremy Colliton ersätta? "Har en relation"

Brynäs och sportchef Johan Alcén behöver nu ge sig ut på tränarjakt till 2027/28.

Jeremy Colliton har tidigare berättat för just Expressen att han kan vara ett alternativ. Samtidigt ska Niklas Gällstedt blicka mot utlandet, där han tidigare nått framgång med både Kloten och Zug.

– Jag spelade med Johan (Alcén) i Mora och jag har också varit hans tränare, så vi har en relation och vi har fortsatt kontakt. Ibland frågar han om spelare som han funderar på att värva, ibland pratar vi om saker som rör kultur och ledarskap eller så utbyter vi bara idéer, har Colliton sagt.

Utöver uppflyttningen kommer Gällstedt självklart att ta med sig SM-silversäsongen 2024/25 som en höjdpunkt.