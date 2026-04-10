Uppgifter: NHL-meriterad spetsforward klar för SHL-klubb

Efter en lång tids sökande har Luleå hittat vad man söker.

Enligt uppgifter till både Expressen och NSD är Valtteri Puustinen klar för Luleå.

– Jag tänker inte kommentera några namn, säger vice GM Ulf Engman till Expressen.

Luleå Hockey har under en längre tid letat efter en spetsforward inför nästa säsong, nu tyder mycket på att jakten är över.

Enligt Expressens uppgifter är klubben överens med den finske forward Valtteri Puustinen om en övergång till säsongen 2026/2027.

Tidigare har Norrländska Socialdemokraten rapporterat om Luleås intresse för Puustinen, men då ska spelarens lönekrav ha varit för höga. Nu verkar det som att parterna har nått en lösning, källor till både NSD och Expressen tyder på att han är klar för Luleå till den kommande säsongen.

– Den här tiden på året tänker jag inte kommentera nästa års lagbygge. Jag tänker inte kommentera några namn överhuvudtaget. Vi jobbar på, men vårt fokus är på slutspelet, säger vice GM Ulf Engman till den sistnämnda tidningen.

Förra året testade Puustinen på NHL, där blev det 3 poäng (2+1) på 13 matcher med Pittsburgh Penguins.

Under säsongen 2025/2026 har Puustinen gjort 14 poäng (5+9) på 23 matcher i Colorado Eagles. Tidigare på säsongen tillhörde forwarden Wilkes-Barre/Scranton Penguins, där stod han noterad för 26 poäng (7+19) på 35 omgångar.

Source: Valtteri Puustinen @ Elite Prospects