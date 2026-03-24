Uppgifter: Doldisen överens med Rögle

Rögle är överens med en ny back inför 2026/27-säsongen. Enligt Expressen har man landat i svenske college-doldisen Axel Kumlin.

Axel Kumlin under en träning med Frölundas A-lag 2020. Foto: Bildbyrån/Daniel Stiller.

Kvartsfinalen mot Färjestad i årets SM-slutspel är runt hörnet, men redan nu har sportchef Hampus Sjöström fått nya delar av Rögle 2026/27 på plats.

Under tisdagen skriver Expressen om en viss Axel Kumlin. En rajt-back som ska vara överens med SHL-klubben, och som man hoppas ska kunna bli bärande över tid, enligt tidning. 24-åringen kommer dock raka vägen från den nordamerikanska collegeligan NCAA och ser därmed ut att ha ett stort steg framför sig.

Valet faller på Rögle efter fem år i Nordamerika, där resan började med Dubuque Fighting Saints i USHL, innan den gick vidare till Miami University och University of Notre Dame. Dessförinnan var det i Frölunda som Kumlin slog sig fram som junior – hela vägen från U16 till SHL-debut 2020.

Den nu 24-årige backen valdes aldrig i NHL-draften, men har representerat Sverige i U16-, U17-, U18-, och U20-landslaget. Moderklubben är IFK Österåker, och vid TV-pucken 2017, där Kumlin var kapten, var det i Täby han spelade sig till en chans i Frölunda.

