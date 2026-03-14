Tränaren kan tvingas bort – svarar: ”Vill vara kvar”

Linköping är återigen ett lag i ingenmansland och efter 52 omgångar är säsongen över. Nu rapporterar Expressen att Mikael ”Musse” Håkanson inte kommer vara kvar som huvudtränare nästa säsong.

– Hela klubben måste göra vad de vill, men jag vill vara kvar, säger Håkanson efter det missade slutspelet.

Mikael Håkanson under ishockeymatchen i SHL mellan Skellefteå och Linköping den 12 mars 2026 i Skellefteå.

Mikael Håkanson tog över som huvudtränare för Linköping inför den här säsongen. Klubben hade storsatsat med flera så kallade stjärnvärvningar. Det lyfte däremot aldrig under säsongen utan i slutändan var man närmare ett kval än ett slutspel.

Det blev återigen en plats i den ”döda delen” av tabellen.

Som elva blir det varken något slutspel eller kval – och nu är säsongen över. Vi kan också räkna med att det kommer ske förändringar i klubben inför nästa säsong. Sportchefsfrågan är ett hett ämne, men även tränarposten diskuteras. Enligt Expressen kommer ”Musse” nu inte heller att vara kvar i sin roll till nästa säsong.

– Det är hela klubben här som måste göra vad de vill. Jag har ju kontrakt och vi har många spelare som blir kvar. Vi måste göra en daglig verksamhet som är bra och att man blir bättre. Det är det som det går ut på, säger Mikael Håkanson själv om sin framtid efter det missade slutspelet.

Vill du vara kvar i Linköping?

– Ja, det vill jag.

Och då som huvudtränare?

– Ja, ja.

Tidningen skriver däremot att det inte är omöjligt att han är kvar i någon annan roll. Även Magnus Johansson uppges få lämna sin roll som assisterande tränare. Just nu är det Broc Little och Jonas Junland som är sportchefsduon, men det återstår nu att se hur LHC löser den frågan till nästa säsong.

Mikael Håkanson gjorde tio säsonger i Linköping som spelare. Tidigare har han även varit assisterande tränare i Djurgården samt i SC Bern i Schweiz. Det här var hans första huvudtränaruppdrag i karriären.

– I det stora hela känner jag väl revanschlusta, lättnad, you name it. Det snurrar mycket nu, säger LHC-tränarern.

Hur har det här året varit, ditt första som huvudtränare?

– Det har varit som en ”walk in the park”, säger Håkanson skämtsamt innan han fortsätter:

– Jag visste att det skulle bli tufft. Sedan, att det skulle vara så mycket brus, det kanske man inte riktigt var redo på. Alla har försökt att komma varje dag och göra dagen så bra som möjligt. Göra dagen lite bättre. Det tycker jag faktiskt att grabbarna har gjort. Sedan i slutändan måste jag och alla runt omkring också se till att vi spelar en bättre hockey för att vinna fler matcher.

Svaret om petningarna: ”Jag har gjort miljoner misstag”

Mikael Håkanson berättar nu också om petningarna av Robin Kovács och Jakub Vrana under säsongens gång.

– Jag fick höra mycket om Robin Kovács innan, men jag tycker att han kom hit och körde som bara den i augusti. Han visar ju också med sin produktion hur viktig som han har varit för LHC. Sedan har Vrana blivit bättre och bättre. Sådana här ”calls”, det är tufft. Det är säkert tufft för dom och det är tufft för en annan också. Jag hoppas att man lär sig av det och blir bättre av det.

Har du tvekat kring att fatta de här tuffa besluten?

– Det är klart att man funderar ett par gånger. Nu har jag gjort det och var alla rätt? Har jag gjort misstag? Jag har gjort miljoner misstag. Har jag gjort något bra? Det hoppas jag att jag har gjort.

Känner du att du har haft förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt?

– Jag kom ju hit och visste om förutsättningarna. Sedan att det blev som det blev med ledare som fick lämna och spelare som blev långtidsskadade och sådant. Det är ju ingenting som man tror på förhand eller kan inbilla sig för. Man tror att det är de här 25 gubbarna som man har och kommer att köra med. Det har ju varit stökigt, tycker jag, om jag ska erkänna något. Det har varit för lite kontinuitet, säger Håkanson och berättar om hur det var för honom när Peter Jakobsson och Tony Mårtensson lämnade:

– Det är såklart att det blir turbulens. Det var ju mina chefer och i slutändan är det människor som vi pratar om. Det finns ju en individ bakom allt. Samtidigt har Broc och Junland kommit in med raka ryggar och mycket energi.

Nu uppges Mikael Håkanson alltså få lämna Linköping efter endast en säsong som huvudtränare.

