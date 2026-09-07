Uppgifter: Slutförhandlar med SHL-klubb

Markuss Komuls.

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HV71 letar förstärkning på backsidan inför den stundande SHL -säsongen. Nu ser Jönköpingsklubben ut att ha hittat en lösning.

Expressen rapporterar att man nu slutförhandlar med den lettiske backen Markuss Komuls om ett avtal. Tidningen skriver att parterna ännu inte skrivit på något kontrakt, men att det finns en ambition att sy ihop ett avtal under veckan. Vidare rapporterar Expressen att ambitionen är att antingen hitta en kortare lösning, alternativt en lösning över hela säsongen.

Markuss Komuls har spelat VM för Lettland

Komuls är en 28-årig högerfattad back som senast kommer från spel i den tjeckiska ligan med Litvinov. Där spelade han förra säsongen 28 matcher och noterades för tio poäng (2+8). Backen inledde fjolårssäsongen i Liiga-laget HIFK från Helsingfors, men spelade bara en match innan parterna gick skilda vägar.

På meritlistan har Komuls två VM-turneringar med Lettland (2024 och 2025) och mellan 2019 och 2023 spelade backen collegehockey med University of Alaska-Fairbanks i NCAA.

HV71 har sedan tidigare både Niklas Hansson och Karl Annborn på skadelistan och har i skrivande stund bara sex tillgängliga A-lagsbackar inför den stundande säsongen.