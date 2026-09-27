Sedins chans - fick vara med i MLS-laget

Valter Sedin i Vancouver Whitecaps.

Foto: Jacob Mallari/The Canadian Press via AP

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Henrik Sedin befann sig på isen i Rogers Arena för en välgörenhetsmatch med Vancouver Canucks i fredags kväll, men 24 timmar senare stod han inför ett stort beslut – att gå på Canucks sista försäsongsmatch mot Seattle Kraken eller gå tvärs över gatan till BC Place för sin sons fotbollsmatch.

Det var dock långt ifrån vilken vanlig fotbollsmatch som helst. Hans son, Valter Sedin, har skrivit på ett korttidskontrakt med Vancouver Whitecaps i Major League Soccer, Nordamerikas högsta proffsliga, efter att ha flyttats upp från klubbens andralag som spelar i MLS Next Pro.

Lördagens match spelades mot D.C. United (slutade 3-3), i ett läge där lagen saknar flera spelare på grund av landskamper som pågår samtidigt.

19-åringen, som föddes i Vancouver medan hans pappa spelade för Canucks, utvecklades i Whitecaps akademi innan han flyttade till ungdomsleden i den välrenommerade svenska klubben Hammarby IF. Tidigare i år återvände han till Whitecaps på ett proffskontrakt och har väckt uppmärksamhet, där hans senaste chans kommer en månad efter att han representerat Kanadas U20-landslag i VM- och OS-kval.

Valter Sedin fick vara med i MLS-laget

Lördagens chans kommer efter att han tränat med förstalaget tidigare i veckan, där han fick beröm från den kände hockeyentusiasten, VM-guldmedaljören och tyska fotbollslegendaren Thomas Müller, samt Whitecaps huvudtränare Jesper Sorensen.

”Du menar Henriks son?” sade Müller när han fick frågor om 19-åringens insats på träningen tidigare i veckan. ”Han var i den defensiva delen, så han sprang väl mest efter bollen. De gjorde ett bra jobb, det röda laget. Vi hade inga stora chanser att göra mål. Vad det innebär för herr Sedin tror jag att vi får vänta lite med att se.”

Sorensen tillade i Check TV: ”Med Valter har vi ett intressant ungt löfte som är en lovande mittfältare med stora fysiska kvaliteter i form av uthållighet, och han har stor löpkapacitet. Han är också tekniskt skicklig. Han är en av flera spelare i MLS Next-laget som är väldigt talangfulla, och det är fantastiskt för oss att ha spelare som är skickliga och redo att ta klivet upp om det behövs.”

Valters chans – som markerar första gången en Sedin spelar en professionell match på högsta nivå i Vancouver sedan 2018 – inträffade på Henrik och Daniel Sedins 45-årsdag och på den sista dagen av Canucks försäsongsschema, samtidigt som de blickar fram mot NHL-premiären den 29 september mot Edmonton Oilers. Det blev däremot ingen speltid i 3-3-matchen för den svensk-kanadensiska mittfältaren.