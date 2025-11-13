Udda bilderna: Får SHL-debutera – i fem minuter

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Vid ett par tillfällen har han varit ombytt i SHL. Idag, när utrustningen strulade för Melker Thelin, kom debuten i Färjestad för 18-årige Måns Goos.

– Det verkar som att han fått byta skridsko. Den vill inte in den där skenan, säger TV4:s Almen Bibic i sändningen.

Melker Thelin och Måns Goos. Foto: TV4 (skärmdump).

Det var flera udda bilder som rullade ut i TV4:s sändning när Rögle tog emot Färjestad under torsdagens omgång i SHL. Inte minst när Melker Thelin ville hoppa in i spel – samtidigt som materialaren stod och höll upp den avtagna skridskon.

Det hela inleddes nämligen i den 22:a matchminuten då den unge FBK-målvakten fått problem med sin skena. Ett långt avbrott väntade där man försökte få den på plats i skridskon. Till slut, efter burop från Ängelholmsläktarna, fick istället Måns Goos, född 2007, hoppa in.

Goos, som spelade U18-VM med Småkronorna i våras, hade aldrig tidigare fått några minuter i A-laget, men kastades in i hetluften direkt. Inhoppet varade dock endast i fem minuter innan det var dags för Thelin att hoppa in, då med en ny skridsko. Goos släppte en puck direkt i debuten, men hyllades faktiskt först för hur han räddade ett farligt läge för Rögle.

– Det är en jättefin parad på bortre stolpen där han hinner vika ner vänster soffa längs isen, säger TV4:s kommentator Åke Unger innan experten Almen Bibic fortsätter.

– Jag vet inte om man kan börja mycket bättre när man kliver in. Det är ett spel över centrallinjen, som blir lite störd, men Måns är ändå där.

Lugnande orden: ”Det är ingen fara”

När TV4:s studio rullar det hela på nytt kommer även Petter Rönnqvist med några lugnande ord, och minns tillbaka på hur Samuel Ersson släppte in sina första två skott i sin Brynäs-debut.

– Måns Goos; om du ser det här… ”relax”, det är ingen fara. Samuel Ersson är i Philadelphia nu, säger experten som dessförinnan pekat ut just Ersson som en av sina tre OS-målvakter.

Source: Måns Goos @ Elite Prospects