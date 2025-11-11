Uppgifter: Malmös målvakt närmar sig Djurgården

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården lånade ut Hugo Hävelid till Nybro tidigare i dag.

Nu har man ställt en förfrågan om att värva Malmös Daniel Marmenlind, enligt Expressens uppgifter.

Daniel Marmenlind kan byta Malmö mot Djurgården. Foto: Bildbyrån

Malmö har varit aktiva under landslagsuppehållet. Klubben har förlängt med backen Seth Barton och man har lånat ut Filip Björkman till gamla laget Mora. Dessutom har laget brutit med backen Joseph Berger.

Samtidigt gick Malmö ut med att Frölunda-forwarden Isac Born lånas in. Nu kan det hända ännu mer med truppen.

Ska ha ställt en skarp förfrågan

Enligt Expressens uppgifter har Djurgården ställt en skarp förfrågan om att värva Daniel Marmenlind. Uppgifterna kommer i samband med att Hugo Hävelid har lånats ut till Nybro Vikings, där han ska ersätta tidigare Malmö-lånet Oskar Blomgren som är tillbaka för att spela SHL-hockey för Malmö.

Rockaden kan alltså landa i att Marmenlind flyttar hem till Stockholm och Djurgården och att Oskar Blomgren får chansen i SHL på riktigt i konkurrens med Marek Langhamer.

Daniel Marmenlinds avtal sträcker sig över nästa säsong. Enligt Expressen pekar mycket på att Malmö kommer att släppa honom redan nu till Djurgården.