Uppgifter: Förlänger med nyckelbacken

Eemil Viro.

Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Malmö och Eemil Viro uppges vara överens om ett nytt avtal. Det rapporterar Expressen .

Den 24-årige backen anslöt till SHL -klubben på ett tvåårskontrakt inför fjolårssäsongen och parterna ska nu vara överens om en kontraktsförlängning. Sportchefen Oscar Alsenfelt menar emellertid att ingenting är klart mellan klubben och Viro.

– Vi är i samtal med några spelare och några agenter, det är väl vad jag har att säga i dagsläget, säger han till Expressen.

Snittar över 20 minuters istid per match

Enligt Expressen har flera andra klubbar i SHL visat intresse för att knyta till sig finländaren till nästa säsong. 24-åringen, som fick landslagsdebutera med Finland förra säsongen, har den här säsongen noterats för tre poäng (1+2) på 14 matcher för Malmö samtidigt som han har snittat över 20 minuters istid per match.

Viro har tidigare spelat tre säsonger i Nordamerika, där han tillhörde Detroit Red Wings men spenderade samtliga tre säsonger i farmarligorna och närmst uteslutande i AHL-laget Grand Rapids Griffins.