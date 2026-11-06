SHL

Uppgifter: Förlänger med nyckelbacken

Publicerad 06 november 2026 11:01
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
Redaktör
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Eemil Viro uppges ha varit ett jagat byte på SHL-marknaden. Nu rapporterar Expressen att backen är överens med Malmö om en förlängning.

Eemil Viro.
Eemil Viro.
Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Malmö och Eemil Viro uppges vara överens om ett nytt avtal. Det rapporterar Expressen.

Den 24-årige backen anslöt till SHL-klubben på ett tvåårskontrakt inför fjolårssäsongen och parterna ska nu vara överens om en kontraktsförlängning. Sportchefen Oscar Alsenfelt menar emellertid att ingenting är klart mellan klubben och Viro.

– Vi är i samtal med några spelare och några agenter, det är väl vad jag har att säga i dagsläget, säger han till Expressen.

Snittar över 20 minuters istid per match

Enligt Expressen har flera andra klubbar i SHL visat intresse för att knyta till sig finländaren till nästa säsong. 24-åringen, som fick landslagsdebutera med Finland förra säsongen, har den här säsongen noterats för tre poäng (1+2) på 14 matcher för Malmö samtidigt som han har snittat över 20 minuters istid per match.

Viro har tidigare spelat tre säsonger i Nordamerika, där han tillhörde Detroit Red Wings men spenderade samtliga tre säsonger i farmarligorna och närmst uteslutande i AHL-laget Grand Rapids Griffins.

Source: Eemil Viro @ Elite Prospects

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