Uppgifter: Slutförhandlar med skarpskytten

Markus Nurmi närmar sig en fortsättning i Luleå.

Enligt NSD slutförhandlar skarpskytten med SHL-klubben.

Kan Markus Nurmi och Thomas Fröberg ro förhandlingarna i hamn?

Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

Luleå är angelägna om att få till en förlängning med Markus Nurmi, rapporterar NSD.

Enligt tidningen har ett kontraktsförslag presenterats för den finske skarpskytten och enligt tidningen befinner sig parterna nu i slutförhandlingar.

– Mina läppar är förseglade, säger Nurmi till NSD.

Den finske forwarden, vars kontrakt löper ut till våren, anslöt till Luleå inför fjolårssäsongen från Liiga-laget TPS och stod för 24 poäng (10+14) på 44 matcher i grundserien och ytterligare 14 poäng (2+12) på 17 matcher i slutspelet när Luleå gick hela vägen och vann SM-guld.

Denna säsong har Nurmi producerat åtta mål och elva poäng på 18 matcher för Luleå i SHL. Hans åtta fullträffar gör honom till lagets målbäste spelare den här säsongen.

– Han var en av våra viktigaste spelare i våras och det har han varit i höst med, säger Luleå Hockeys assisterande general manager Ulf Engman.

