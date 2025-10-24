Luleå är på jakt efter en forward – och de kan ha hittat sin man i 25-årige Ben Tardif. Det enda problemet är att forwarden har en klubb i finska Kärpät – som sätter stopp för en övergång.

– Vi kommenterar inte andra lags spelare, säger Luleås vice sportchef Ulf Engman till NSD.

Brendan Shinnimin är på väg tillbaka till Luleå.

Jakob Ihs-Wozniak kan gå fritt mellan Luleå och allsvenska Björklöven – ändå jagar SHL-klubben ytterligare en forward.

Och enligt uppgifter till NSD har de hittat sin man, nämligen den 25-årige kanadensaren Ben Tardif. Forwarden hör till vardags hemma i finska Kärpät, men Liiga-laget ska vara villiga att släppa Tardif i utbyte mot Luleås Heikki Liedes. Luleå ska dock inte vara villiga att släppa den finska forwarden.

Luleås vice sportchef Ulf Engman vill inte kommentera ryktena om Ben Tardif.

– Vi kommenterar inte andra lags spelare, säger Ulf Engman till NSD.

Tardif gör sin tredje säsong i Finland och har hittills noterats för 107 poäng (41+66) på 132 matcher. 25-åringen har också hunnit med två säsonger i ECHL, där han noterades för 77 poäng (24+53) på 71 matcher. Han har också gjort 45 matcher i AHL, där han noterades för nio poäng (2+7).

