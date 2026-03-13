Lukas Pilö lämnar SHL och flyttar till Finland nästa säsong. Enligt Ilta-Santomat är Timrå-backen klar för Helsingfors IFK till nästa säsong.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Efter att ha kommit fram i Örebro etablerade sig Lukas Pilö i SHL med Oskarshamn. Efter deras degradering har backen spelat för Timrå. I Medelpad har det blivit två säsonger med elva poäng på 69 grundseriematcher. Den senaste tiden har han däremot haft svårt att ta en ordinarie plats i laget.

Med ett utgående kontrakt ser det heller inte ut att bli någon fortsättning i klubben.

Till nästa säsong spelar 26-åringen för Helsingfors i finska högsta ligan, rapporterar Ilta-Sanomat. Där blir han återförenad med Olli Jokinen som han hade som tränare förra året i Timrå.

Huvudstadsklubben har haft en blytung säsong och ligger elva i Liiga. De har vunnit 22 av 57 matcher och ser ut att missa slutspelet. I laget spelar Hugo Alnefelt, som är utlånad från HV71, och Jakob Ragnarsson som lämnade Djurgården under hösten.

Lukas Pilö har gjort 314 matcher i SHL och gjorde under junioråren sju landskamper med U20-landslaget. Nu väntar för första gången i karriären ett utlandsäventyr, av allt att döma.

Timrå har halkat utanför play in-platserna efter en dippande formkurva. Med en match kvar att spela har de två poäng upp till Örebro, som ligger precis ovanför strecket.

